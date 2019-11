Diablo 4 e Overwatch 2 usciranno su PS5 e Xbox Scarlett?

Tramite un panel alla BlizzCon 2019 Blizzard fa intuire che Diablo 4 e Overwatch 2 potrebbero arrivare anche su PlayStation 5 e Xbox Scarlett.

Sono passati dei giorni della cerimonia di apertura della BlizzCon 2019, Diablo 4 e Overwatch 2 sono ormai realtà, ma Blizzard stessa ha fatto sapere che entrambi i titoli non usciranno molto presto. Per ora entrambi i seguiti sono confermati per PlayStation 4, Xbox One e PC, ma stando alle lunghe tempistiche entrambi i titoli potrebbero uscire anche sulle console di prossima generazione PS5 e Xbox Scarlett.

Non c’è ancora nulla di confermato ma durante un panel alla BlizzCon 2019, la compagnia fa sapere che “Diablo 4 non uscirà tanto presto, nemmeno per gli standard di Blizzard”. Questo fa pensare ad un lancio previsto per il 2021 o addirittura per il 2022 e lo stesso potrebbe valere per Overwatch 2.

Entrambi i giochi potrebbero arrivare sulle console di prossima generazione abilitando così il supporto al cross-play su PC, PlayStation4, Xbox One, Xbox Scarlett e PlayStation 5. Per ora parliamo solo di considerazioni e Blizzard non si è ancora espressa ufficialmente, lasciando i dettagli su entrambi i nuovi titoli ancora incerti. É certo che Overwatch2, arriverà anche su Nintendo Switch come già accaduto con il primo capitolo.

Vi ricordiamo che la nostra redazione ha provato con mano sia Diablo 4 che la modalità PVE di Overwatch 2, se vi siete persi gli altri annunci fatti durante la cerimonia d’apertura della BlizzCon 2019 trovate il nostro recap a questo indirizzo. Pensate che Diablo 4 e Overwatch 2 possano uscire prima delle console di prossima generazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.