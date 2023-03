Di Diablo 4 oramai sappiamo quasi tutto. In attesa dell’open beta, prevista tra poche settimane, mancavano però all’appello i requisiti minimi e raccomandati della versione PC. Requisiti che sono stati svelati nel corso della giornata odierna e che sono decisamente leggeri. Una sorpresa “scontata”, visto che il gioco è stato in realtà progettato per girare anche su console old gen come PS4 e Xbox One.

Blizzard ha svelato i requisiti di Diablo 4 dividendoli per categoria e per obiettivi di risoluzione e frame rate. Sia per quanto riguarda gli hardware più datati, sia per quelli più recenti, è però praticamente impossibile che il gioco non riesca a girare praticamente su qualsiasi tipo di PC. A livello di processori e schede video, infatti, il team di sviluppo ha incluso diversi componenti oramai datati, che dovrebbero essere in possesso di quasi tutti i giocatori PC. Unico obbligo è in realtà la presenza di un SSD, anche se Blizzard ha dichiarato che il gioco potrebbe potenzialmente essere compatibile anche con i vecchi HDD. Scopriamo i requisiti nella loro interezza subito qui in basso.

Requisiti minimi:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-2500K o AMD FX-8100

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon R9 280

DirectX: Versione 12

Spazio libero: SSD con 45 GB di spazio disponibile

Requisiti raccomandati:

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-4670K o AMD R3-1300X

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda grafica: NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD Radeon RX 370

DirectX: Versione 12

Spazio libero: SSD con 45 GB di spazio disponibile

Min requirements and recommended specs for #Diablo4 on PC: pic.twitter.com/3uNHGEfi9I — Jen (@Jenbox360) February 28, 2023

Per ora è tutto. Non ci resta che ricordarvi che Diablo 4 sarà lanciato il sei giugno 2023, su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e ovviamente PC. Se ancora non lo avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

