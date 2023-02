Ci sono davvero ottime possibilità che i giocatori possano mettere le loro mani su Diablo 4 ben prima del previsto. Il gioco, attualmente previsto il 6 giugno 2023 (e che potete prenotare su Amazon), potrebbe essere a breve protagonista di una prima open beta, in arrivo probabilmente già questo mese.

Non c’è ovviamente alcuna certezza in merito, ma a dare speranza ai fan ci ha pensato Rod Fergusson, che in Blizzard ricopre il ruolo di supervisore della serie creata a Irvine. Un utente su Twitter ha chiesto a Fergusson se c’è la volontà di lanciare la open beta di Diablo 4 a febbraio o nei prossimi mesi. La risposta è abbastanza chiara: “Presto. Se solo fossimo presenti a qualche evento gaming questo mese, dove sia possibile annunciare qualcosa di simile”, le parole di Fergusson in risposta all’utente in questione.

Fergusson sa bene però che un evento legato al mondo del gaming è davvero vicino. Si tratta dell’IGN Fan Fest, che si terrà dal 17 al 18 febbraio 2023. Tra i giochi al momento presenti in lista per l’evento c’è anche Diablo 4. Appare dunque scontato che un annuncio possa arrivare proprio durante questa occasione. Più difficile, invece, l’annuncio di un altro evento targato Microsoft: il primo Developer_Direct si è svolto il 25 gennaio 2023 e Xbox ora punterà a un evento esclusivo per Starfield, dove svelerà tutti i contenuti e la probabile data di uscita della sua prossima esclusiva. Non avrebbe senso dunque utilizzare quello spazio per promuovere anche altri giochi e di conseguenza la kermesse organizzata da IGN appare il luogo più probabile per un annuncio di questo genere.

Soon! If only we were presenting at some sort of gaming moment this month where one might announce such a thing… — Rod Fergusson (@RodFergusson) February 2, 2023

Come abbiamo scritto in apertura della notizia, Diablo 4 debutterà il 6 giugno 2023 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

