Come ben sapete la stagione 1 di Diablo 4 non è partita benissimo, ricevendo diverse critiche da parte del proprio pubblico. Blizzard è corsa subito ai ripari, lavorando a una patch pensata per correggere alcune delle problematiche principali del gioco.

Finalmente l’aggiornamento 1.1.1 è online e risolve effettivamente un bel po’ di criticità, soprattutto per quanto concerne il bilanciamento delle classi e il drop-rate del titolo, ora reso maggiormente più frequente in alcune situazioni, tra cui i boss di livello 35+ e gli eventi Legione (quelli completabili con gli altri giocatori).