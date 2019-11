Diablo 4: nuovi gameplay con protagonisti il Druido e l’Incantatrice

Il sito Gameinformer ha pubblicato due nuovi trailer di Gameplay di Diablo 4 che mostrano in azione l'Incantatrice e il Druido.

Durante quest’ultima settimana abbiamo sentito parlare molto di Diablo 4. Il gioco, che è stato annunciato ufficialmente durante la BlizzCon 2019, ha lasciato gli appassionati a bocca aperta dandogli esattamente quello che aspettavano da anni. Insieme ad un bellissimo trailer cinematico, sul palco sono stati mostrati anche degli spezzoni di Gameplay, ma è il sito Gameinformer ad andare più nel dettaglio riguardo il Gameplay del nuovo gioco Blizzard.

Il primo video mostra 10 minuti di gameplay con protagonista l’Incantatrice, mentre il secondo mostra altri venti minuti giocati con il Druido. Questi due nuovi video vanno ad aggiungersi a quello mostrato una settimana fà dove vedevamo in azione il Barbaro; abbiamo quindi ora un video per tutte e tre le classi note fino a questo momento.

Diablo 4 si prefigge il compito di proporre ai giocatori una trama più cupa e sanguinosa rispetto al terzo capitolo, dando inoltre la libertà di esplorare e forgiare il proprio percorso all’interno del mondo di gioco. Il gioco presenterà inoltre una visione più ampia e intensa del mondo di Sanctuary, con ben 100 villaggi da esplorare in un inferno desolato e in frantumi; privo di speranza e assediato dai demoni in ogni angolo.

Non abbiamo ancora una data di lancio ufficiale di Diablo 4, ma sempre più dettagli stanno venendo rilasciati da parte di Blizzard, quindi vi consigliamo di seguirci per ulteriori aggiornamenti a riguardo. Cosa ne pensate dei Gameplay di Diablo 4 che sono stati mostrati fin’ora? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.