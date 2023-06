Diablo 4, ultimo capitolo della leggendaria saga action-rpg di Activision Blizzard, ha introdotto numerose nuove funzioni per migliorare l’esperienza di gioco, dall’inizio della propria avventura fino al post-game dopo la campagna principale. In questa guida ci concentriamo sull’utilizzo degli Elisir, particolari pozioni che permettono al giocatore di potenziare in maniera temporanea le statistiche del giocatore, un modo in più per applicare strategie in Diablo 4. Per ulteriori guide e consigli sul gioco, fate affidamento sulla nostra guida completa.

Cosa sono gli Elisir e dove trovarli

Per giocare a Diablo 4 conoscere bene l’utilizzo degli Elisir è di vitale importanza, soprattutto per quelle missioni e aree di gioco di difficoltà elevata. Gli Elisir sono pozioni temporanee in grado di modificare l’approccio al gioco; in altre parole, si tratta di oggetti consumabili che possono andare a migliorare alcuni aspetti del gameplay, come l’aumento di una caratteristica del personaggio, l’ottenimento di una resistenza particolare ai danni elementali, oppure l’aumento dei punti esperienza guadagnati. La loro durata generale si tiene sui 30 minuti, per questo motivo sono utili soprattutto quando si entra in un dungeon ostico, o si incontra uno dei Boss più difficili.

Per utilizzare gli Elisir è necessario aver sbloccato l’Alchimista, un NPC presente in ogni città maggiore. Proseguendo con la trama vi gioco, basterebbe arrivare al livello 10 per sbloccare il suo edificio. Sulla mappa di gioco, l’Alchimista è rappresentato con un’icona di un mortaio e un pestello. Quando parlate con l’NPC Alchimista, potete navigare al menu degli Elisir premendo il tasto R1 sul gamepad o semplicemente passando al menu di destra col mouse. Dall’Alchimista potrete anche sbloccare il potenziamento delle pozioni di cura, come vi abbiamo spiegato nel dettaglio in questa guida dedicata alle pozioni.

Diablo 4 elisir

Come creare gli Elisir in Diablo 4

Durante le vostre partite a Diablo 4 accadrà più volte di trovare Elisir già belli e pronti, donati da un NPC o magari trovati in forzieri e loot di mostri e nemici, ma il gioco viene in aiuto ai giocatori con la possibilità di craftare questi consumabili dall’Alchimista. Ogni tipo di Elisir infatti ha un determinato numero di materiali e ingredienti necessari per essere distillato. Dall’Alchimista è possibile creare 24 tipi diversi di Elisir. Il loro costo in reagenti e in denaro può dipendere da fattori diversi, come la potenza o la rarità degli ingredienti necessari.

Come usare gli Elisir in Diablo 4

In Diablo 4 ci sono due metodi per utilizzare gli Elisir. Il primo e più intuitivo, è quello di navigare nel menu dei consumabili dove si trovano per l’appunto gli Elisir. Questo metodo tuttavia può essere ostico e inattuabile se ci si trova in una situazione concitata, perché mentre si naviga nei menu il mondo di gioco non è mai in pausa e potrebbe accadere di tutto. ATTENZIONE: consumare un secondo Elisir rimpiazza gli effetti del precedente.

Un metodo più veloce di utilizzo invece consiste nell’assegnare un Elisir alla ruota delle emote. Qui infatti è possibile collegare i consumabili alle sezioni della ruota, ma attenzione: si può avere solo un Elisir attivo alla volta. Per richiamare la ruota delle emote è sufficiente premere il tasto su del gamepad o il tasto E sulla tastiera se giocate da PC, dopodiché se volete assegnare un elisir basta selezionare l’opzione “Personalizza” e navigare in seguito verso il menu dei consumabili.