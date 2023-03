Dopo anni di attesa, Diablo 4 si è finalmente lasciato provare da tutti coloro che avevano prenotato il gioco. Nonostante i vari problemi legati all’accesso in contemporanea di tantissimi giocatori, una volta risolti i problemi tecnici la versione di prova del nuovo titolo di casa Blizzard ha saputo conquistare i giocatori, come dimostrano le opinioni di alcuni utenti lanciate sulla popolare board di ResetEra.

In un thread aperto nella giornata odierna, un utente del forum si chiedeva se Diablo 4 possa avere le carte in regola per ottenere un metascore (ovvero una media tra tutti i voti presenti su Metacritic) superiore al 90. La risposta è stata decisamente affermativa, segno di come il lavoro di Blizzard sul gioco sia stato decisamente apprezzato. Oltre ai commenti sul forum, anche su Twitter l’entusiasmo è alle stelle. “Che esperienza incredibile. Il primo atto della storia.. WOW! Davvero fantastico!”, si legge in uno dei tanti commenti lanciati sul social network.

La sensazione è che Diablo 4 non sia solamente un bel gioco, ma proprio ciò che i fan volevano. Certo, è ancora presto per avere un giudizio oggettivo, visto che la beta ha semplicemente dato l’opportunità ai fan di avere un piccolo assaggio del gioco, ma allo stesso tempo è riuscita anche a tranquillizzare un po’ tutti. Già, perché il titolo non solo sembra davvero ben realizzato, ma anche molto vicino alla conclusione dello sviluppo. Al di là dei problemi di accesso, ovviamente prevedibili da parte di Blizzard (e forse si poteva agire un po’ meglio), la sensazione è che il titolo sarà disponibile senza nessun rinvio: nessun bug grave sembra essere stato segnalato e l’ottimizzazione è praticamente perfetta su quasi tutte le piattaforme.

What an incredible experience! D4 Early Access Open Beta!! More to follow this weekend. Act 1 story… WOW!!! So good so far! This is more than everything I wanted from D4. Great job, @Diablo #Diablo4 pic.twitter.com/1qwtcON6xO — SOAHorseman (@GeneTraf) March 20, 2023

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023, su PS4, PS5, Xbox Series S, Xbox Series X e PC. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.