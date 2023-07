Giornate, indubbiamente, burrascose per Diablo 4. Dopo un inizio con il botto, la nuova produzione di Blizzard sta accusando alcune critiche in merito a differenti aspetti del gioco che non stanno convincendo del tutto gli utenti.

Dopo aver ricevuto commenti al vetriolo in merito alla patch più recente, aver dovuto correre ai ripari per una scelta di design discutibile e continuare a tranquillizzare l’utenza in merito alla futura espansione dell’inventario, oggi è il Battlepass di Diablo 4 a finire nell’occhio del ciclone, a causa di una scelta che ha fatto storcere il naso a molti utenti su Reddit.

Un utente, infatti, ha aperto un thread riguardante il fatto che acquistare il Battlepass di Diablo 4, e completarlo conseguentemente, fornirebbe solamente 666 unità di Platino. Se fino a qua tutto sembrerebbe come da prassi, per un titolo che offre un pass da acquistare, il pomo della discordia nasce dal fatto che l’oggetto meno costoso nel negozio in-game, costa 800 unità di platino.

Diablo IV

Viene da se che, anche se il Battlepass fornisce altri oggetti per premiare il completamento dei vari livelli, la scelta di Blizzard mostra, ancora una volta, come anche in Diablo 4 non ci si discosti dal modello che, da sempre, fa inferocire l’utenza delle produzioni Activision Blizzard.

Per chio non sapesse di cosa stiamo parlando, vi basti sapere che sia in Call Of Duty, che in Destiny 2, ogni qualvolta si acquista un pacchetto di valuta in game, con denaro reale, si ottiene il quantitativo necessario per acquistare un paio di oggetti di gioco e una manciata aggiuntiva di valuta in più.

Uno stratagemma che serve per spingere il giocatore ad acquistare un pacchetto aggiuntivo per non restare con della valuta inutilizzata, entrando di fatto in un circolo vizioso senza fine.

Per quanto questo sistema sia oramai conosciuto, e sia stato ampiamente discusso, il fatto che il Battelpass di Diablo 4, che già ha un costo di per se, spinga l’utente ad acquistare delle unità di platino per poter acquistare qualcosa dal negozio in-game, mostra ancora una volta quanto Activision Blizzard punti sull’invischiare l’utenza in un circolo di microtransazioni basate sul mero collezionismo di elementi cosmetici.