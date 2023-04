Ci siamo, Diablo 4 (che potete prenotare su Amazon) è entrato in fase GOLD e quindi significa che è ufficialmente pronto per essere “stampato” e rilasciato sul mercato su tutte le piattaforma. La conferma del GOLD è importante perché significa che non ci saranno ritardi sulla data di rilascio che a questo punto rimane il 6 giugno 2023.

Diablo 4 ha visto un periodo di BETA che ha aiutato gli sviluppatori a limare le ultime cose, ma bisogna comunque tenere a mente che la sua natura alwais online è pensata anche per essere costantemente aggiornato nel tempo, sia per nuovi contenuti sia per eventuali bilanciamenti o bug da risolvere.

Il general manager, Rod Ferguson ha dichiarato “L’entrata nella fase Gold è una tappa fondamentale per l’incredibile team di Diablo IV, che ha lavorato duramente alla realizzazione del nuovo capitolo di questo iconico franchise. Si tratta di un passo concreto e significativo verso il lancio del 6 giugno” ha poi continuato “Non vediamo l’ora che tutti i giocatori possano cimentarsi nel gioco completo, sia che si tratti di veterani del franchise, sia di giocatori che si avvicinano per la prima volta al titolo: prendere parte all’incredibile narrazione, provare le classi, le build dei personaggi ed esplorare ciò che l’endgame e l’oscuro mondo di Sanctuarium hanno da offrire”

Se state attendendo Diablo 4 questa è certamente una buona notizia e noi non vediamo l’ora di gettarci nella mischia, pronti a darvi un parere completo su questa nuova iterazione di una delle serie action-rpg più famose e importanti di sempre.