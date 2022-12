È inutile negarlo, l’attuale curiosità nei confronti di Diablo 4 è tantissima e pare che entro l’anno prossimo potremmo finalmente stringere il titolo nelle nostre mani. In base a quanto recentemente riportato da Gematsu, tramite Aggiornamenti Lumia, sembra proprio che il Microsoft Store abbia spoilerato, forse accidentalmente, la data d’uscita ufficiale e il peso del titolo.

Diablo IV release date has seemingly been added to the Microsoft Store backend. https://t.co/fVlkxdgjBD — Gematsu (@gematsu) December 7, 2022

Le informazioni riportate segnalano l’uscita di Diablo 4 per il 5 giugno 2023 alle 23:00 UTC (in Italia potrebbe quindi arrivare fra il 5 e il 6), con un peso complessivo di 80 GB (ricordandovi che presumibilmente si riferisce a un peso che cambierà a seguito delle prime patch e aggiornamenti del caso).

È bene precisare che l’account da cui sono trapelate queste informazioni, pur essendo strettamente collegato con il Microsoft Store, non rappresenta in alcun modo una fonte ufficiale. Queste informazioni vanno quindi prese con le pinze, in attesa di ulteriori conferme o smentite sulla faccenda. Se si analizza bene il testo del post Twitter in questione, inoltre, si può notare che l’account parla di una versione specifica del videogioco, quella Xbox, aprendo a più interpretazioni possibili, specialmente in ambito peso.

Andando quindi oltre a questo leak non sappiamo molto di più riguardo alla nuova fatica di Blizzard, anche se le varie speculazioni e queste nuove informazioni non possono che spostare la nostra attenzione verso gli imminenti The Game Awards 2022. Staranno preparando qualcosa per l’evento? Avremo la possibilità di scoprire di più riguardo al titolo? Avremo finalmente una data ufficiale di rilascio e qualche dettaglio sulla trama? Per adesso non ci resta che attendere nuovi dettagli, ragionando, magari, su tutto quello che abbiamo sentito fino ad ora su questo videogioco.