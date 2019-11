Diablo 4: pubblicate le nuove immagini in 4k

Dopo l'annuncio ufficiale di Diablo 4 avvenuto alla BlizzCon 2019, Blizzard pubblica una manciata di nuove immagini in 4k sul gioco.

Dopo gli innumerevoli rumor, Blizzard ha finalmente annunciato Diablo 4 al BlizzCon 2019. Il gioco ritornerà ad abbracciare le radici più oscure della serie e, rispetto a Diablo 3, il suo stile visivo si avvicinerà in modo molto simile a quello del secondo capitolo. Secondo Blizzard, Diablo 4 proporrà una trama più cupa che darà al giocatore la libertà di esplorare e forgiare il proprio percorso attraverso le lande oscure del mondo di Sanctuary. Oltre a un trailer cinematografico e uno di gameplay, durante la BlizzCon 2019 sono state presentate anche le tre classi giocabili: il Barbaro, il Druido e la Strega.

Sul proprio sito Blizzard ha pubblica nelle scorse ore una manciata di prime immagini ufficiali del gioco in 4K, che permettono di dare uno sguardo ambienti, ai personaggi e allo stile lugubre e cupo scelto per dare a questo quarto capitolo una visione d’insieme che strizzi l’occhio a Diablo 2; il capitolo del brand più amato dagli appassionati.

“Dopo la distruzione della Pietra Nera delle Anime, la sconfitta del Primo Maligno e la caduta di Malthael, l’Angelo della Morte, innumerevoli vite sono andate perdute e gli abitanti di Sanctuarium si sono trovati ad affrontare la più cupa delle ere. Sono passati anni e inizia ad affacciarsi la parvenza di una vita normale, ma una minaccia antica come il mondo stesso sta facendo il suo ritorno. Diablo IV è la nuova incarnazione del GdR d’azione che ha definito il genere e che i giocatori hanno imparato ad amare.” Queste le premesse del quarto capitolo di Diablo.

Al momento Blizzard non ha dato notizie precise riguardo la data di lancio di Diablo 4, limitandosi a dichiarare che il gioco non arriverà molto presto. Il titolo arriverà comunque su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma non è da escludere che Diablo 4 arrivi anche sulle console di prossima generazione PlayStation 5 e Xbox Scarlett. Cosa ve ne pare dei nuovi screenshot di Diablo 4? Diteci la vostra.