Visti i recenti scandali di videogiochi al day one (soprattutto su PC), Blizzard ha voluto chiarire che al day one (2 giugno per gli acquirenti della Ultimate e 6 giugno per i restanti), Diablo IV non sarà “rotto”, garantendo ottimizzazione e soprattutto assenza di problemi di connessione.

Una promessa ambiziosa se si considera che quasi tutti i precedenti Diablo hanno avuto grossi problemi al day one (ve lo ricordate l’errore 37 di Diablo III o anche solo il lancio di Diablo II Resurrected?). Essendo un videogioco alwais online, la paura è quella di non riuscire a giocare a causa di eventuali sovraffollamenti.

In una recente intervista a Eurogamer, il direttore associato di Diablo IV, Joe Piepiora ha raccontato di come i beta test effettuati dall’azienda siano serviti per migliorare l’esperienza complessiva e analizzare i possibili problemi di accesso e connessione al gioco. “Ognuna di queste beta è stata trasformativa in termini di comprensione delle nostre capacità tecniche e di ciò che dobbiamo fare per rendere più fluida l’esperienza di lancio in generale”. “Quando ci sono persone che arrivano attraverso diversi ISP e server in tutto il mondo, si ottengono molti più dati”, ha detto Piepiora. “E con ognuno di questi abbiamo trovato un sacco di piccole cose che accadono, come questo accade con gli inviti ai clan, questo accade quando ci si unisce a una festa in un certo modo – un sacco di piccole cose come queste su tutta la linea”.

Insomma, i test su larga scala sono stati fondamentali per Blizzard e non solo a scopi puramente di marketing, ma anche per capire eventuali criticità che potrebbero verificarsi durante il lancio ufficiale del gioco. Ora le cose sembrerebbero essere completamente sistemate. Non possiamo che augurarci che tutto quello che è stato comunicato sia reale, così da evitare altri disastri come quelli di Star Wars Jedi Survivor, Redfall e tanti altri.