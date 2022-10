Abbiamo già assistito ad alcune fughe di informazioni relative a Diablo 4. Solo qualche settimana, dal programma “family & friends”, è infatti trapelato un video di gameplay che mostra oltre 40 minuti di gameplay per il prossimo capitolo della serie di Blizzard (potete acquistare il terzo capitolo per PS4 su Amazon). Di recente, invece, dallo stesso programma sono emersi alcuni screen relativi, tra le altre cose, anche all’editor dei personaggi.

La galleria, che trovate per intero su Reddit, mostra infatti una dozzina di screen fatti in gioco da qualcuno che ha provato il programma “family & friends”. Molti di questi, inoltre, sono relativi alla creazione del personaggio e mostrano diversi dettagli nella personalizzazione concessa dall’editor. Purtroppo, l’autore della galleria ha impostato la lingua di gioco in cirillico, pertanto risulta difficile comprenderne il contenuto. Tuttavia, le immagini mostrano diversi aspetti della personalizzazione come tatuaggi, volti, abiti e classi che potremo utilizzare nella creazione dei nostri personaggi di Diablo 4.

Inoltre, alcuni di questi screenshot sono stati realizzati durante il gioco vero e proprio e mostrano altri elementi interessanti. L’autore, infatti, ci offre uno scorcio sull’albero delle abilità che Diablo 4 ci metterà a disposizione e una parte di quella che presumibilmente è l’area iniziale della mappa di gioco. I dettagli forniti, in questo caso, non sono moltissimi ma mostrano le fasi immediatamente successive alla creazione del nostro personaggio.

Tutte queste fughe di notizie, inoltre, rischiano di creare un serio problema a Blizzard in vista della prossima beta di Diablo 4. Questa, infatti, in uscita nei primi mesi del 2023 e poco prima del lancio ufficiale, mostrerà l’endgame del prossimo capitolo della saga. Pur potendovi accedere soltanto tramite invito concesso dagli stessi sviluppatori, questa beta rischia di rivelare fin troppo sul titolo di Blizzard. Mostrando contenuti piuttosto avanzati quali dungeon e, ovviamente, personaggi alle fasi finali di gioco, il rischio che i fan sappiano più del necessario prima del lancio è sicuramente alto.