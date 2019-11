Diablo 4 non avrà schermate di caricamento tra i diversi dungeon

Diablo 4, per la gioia di moltissimi giocatori, non presenterà nessun tipo di schermata di caricamento tra i diversi dungeon.

Come ben saprete durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019 Blizzard Entertainment ha mandato in visibilio milioni di giocatori annunciando Diablo 4, quarto capitolo della saga che promette di farci riimmergere nelle oscurità tanto care alla serie. Un’annuncio sicuramente atteso, ma non per questo meno interessante ed emozionante.

A giorni da tale notizia si continuano però a susseguire sempre nuove informazioni sul progetto e sembrerebbe proprio che il futuro Diablo 4, che ricordiamo essere ancora senza una data di lancio, non presenterà nessun tipo di schermata di caricamento tra i vari dungeon.

Gli sviluppatori del titolo, durante una conferenza alla BlizzCon 2019, hanno infatti posto particolare enfasi sul sistema di gioco e di come esso sia basato su un’esplorazione senza interruzioni varie.

Un mantra che condizionerà l’intera esperienza di gioco e che si potrà appunto ritrovare anche nel fatto che in Diablo 4 non ci saranno schermate di caricamento tra i vari dungeon.

Una rottura netta con il passato e quanto visto nei precedenti episodi della saga: la cruenta azione non-stop tanto cara a Diablo con questo quarto capitolo non subirà quindi più rallentamenti sotto tale aspetto. Meno attese e molto più divertimento quindi.

Diablo 4, nonostante non abbia ancora una data di lancio, merita sicuramente di essere atteso con grande trepidazione. Come riporta anche la nostra anteprima direttamente dalla BlizzCon 2019, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Diablo IV sembra davvero essere il terzo capitolo che gli appassionati più pretestuosi non sono riusciti ad avere. Riprende l’atmosfera del primo capitolo, l’idea farming del secondo, e tutto il sistema di combattimento del terzo, li fonde insieme a un comparto artistico/tecnico fenomenale realizzando quello che potrebbe essere il miglior Action-GDR mai fatto.”

Che ne pensate di questa notizia, secondo voi l’assenza di schermate di caricamento riuscirà a migliorare sensibilmente l’esperienza globale di gioco? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!