Diablo 4 avrà un open world condiviso tra i giocatori

L'appena annunciato Diablo 4 avrà una campagna non lineare e presenterà un open-world online condiviso tra i vari utenti.

Durante la fantastica cerimonia di apertura del BlizzCon 2019 avvenuta ieri sera sono fioccati diversi ed intriganti annunci. A scaldare maggiormente gli animi dei presenti e non solo sono però stati in particolare due annunci: Overwatch 2, di cui potete trovare qua ulteriori informazioni, e l’interessantissimo Diablo 4.

Proprio del quarto episodio della celebre saga sono emersi in nottata diverse novità, che hanno ulteriormente delineato le caratteristiche di quello che sarà da ieri uno dei titoli più attesi dall’intera community videoludica. Diablo 4, infatti, avrà a quanto un sistema open world condiviso online tra i vari utenti del titolo

In Diablo 4 potremo infatti esplorare, con tanto di ciclo giorno-notte e meteo dinamico, cinque grandi regioni a nostro completo piacimento e, nel farlo, condivideremo la nostra esperienza con altri giocatori connessi contemporaneamente al titolo. Non è ancora chiaro quale sia il tetto massimo di utenti connessi allo stesso momento nel medesimo mondo ma una cosa è chiara: in Diablo 4 condivideremo la nostra esplorazione con altri giocatori.

Le città diventeranno quindi degli hub per parlare e fare team e saranno inoltre presenti degli eventi che genereranno dei mostri da abbattere in compagnia di altri giocatori. Il mondo, inoltre, sarà talmente grande che è stato necessario introdurre all’interno di Diablo 4 dei mezzi di trasporto come i cavalli.

Che ne pensate di questa notizia e di quanto ad oggi mostrato per il quarto capitolo della celebre saga? Siete rimasti contenti o vi aspettavate invece qualcosa di diverso? Fateci sapere le vostre impressioni a riguardo e cosa vi aspettavate direttamente nei commenti sotto questa notizia!