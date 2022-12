Se siete curiosi in merito a Diablo 4 siete nel posto giusto. Blizzard ha finalmente svelato i dettagli dietro al Battle Pass di questo quarto capitolo, spiegando nel dettaglio come si struttura e come interagirà con le singole esperienze degli appassionati. I contenuti sembrano parecchi, e non vediamo l’ora di tastarli con mano.

In base a quanto recentemente riportato da tweaktown.com sembra che il Battle Pass di Diablo 4 sarà acquistabile al costo di 10 dollari e costruito nel più classico dei modi, con una rotazione stagionale dei contenuti che trasformerà di volta in volta le ricompense ottenibili e gli obiettivi dei giocatori.

Di seguito vi lasciamo le informazioni sul Pass:

Simile alla struttura ladder di Diablo II, i giocatori “ricominceranno da zero” con ogni stagione di Diablo 4;

I Season Pass durano ognuno 3 mesi;

Ogni Stagione avrà il suo pass stagionale;

Il Battle Pass conterrà solo cosmetici e nessun aiuto in game;

Potrete guadagnare punti esperienza per il Battle Pass dalle normali attività di gioco;

I pass battaglia/pass stagionali potranno essere trasferiti su piattaforme diverse;

Il completamento del Battle Pass richiederà circa 75 ore: i giocatori non dovrebbero avere la necessità di collegarsi tutti i giorni per completarlo;

Non c’è ancora alcuna data esatta su quando inizierà la stagione o cosa offrirà in termini di contenuti;

Diablo 4 verrà lanciato in modalità pre-stagionale e la stagione inizierà “alcune settimane” dopo il debutto;

Il gioco avrà la progressione cross-platform completa.

Come si legge anche in queste prime indicazioni, i giocatori avranno parecchio tempo a disposizione dal lancio, prima d’inoltrarsi nella stagione d’apertura, dato che questa dovrebbe essere prevista in un periodo successivo all’uscita del gioco fissata per il 6 giugno 2023. Precedenti dichiarazioni hanno parlato di “crunch” in relazione alla data e alla pressione generale. Non ci resta quindi che attendere nuovi dettagli, disponibili, magari, già con la open beta.