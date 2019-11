Diablo 4: tantissime informazioni sulla personalizzazione dei personaggi

Ormai il BlizzCon è bello che passato ma le “cicatrici” lasciate con i vari annunci sono rimaste abbastanza marchiate. Sicuramente la casa di americana ha saputo sorprenderci in maniera più che positiva durante le scorse settimane. A differenza dell’anno scorso Blizzard ha saputo esattamente dove “colpire” e che annunci fare per conquistare ancora una vota la fiduccia del pubblico. Le novità non sono certamente mancate ma la vera “star” della fiera californiana è stato senz’ombra di dubbio Diablo 4.

Dopo il mezzo passo falso della compagnia nell’annunciare al precedente BlizzCon un titolo mobile della saga, la rotta della serie sembra essere tornata ai fasti originali grazie al quarto capitolo dedicato. Oltre a placcare la “furia” dei fan (in rivolta dopo l’annuncio di Diablo Immortal), Diablo 4 ha saputo sicuramente generare hype a dismisura e mettere in “ansia” svariati giocatori. Proprio per aumentare l’attesa durante la giornata odierna la casa di sviluppo del gioco ha deciso di rilasciare delle novità molto interessanti.

Stando a David Kim (Capo Progettista di Diablo 4) lo sviluppo del progetto andrebbe a gonfie vele e il team dietro Diablo 4 si starebbe sforzando in tutti modi per rendere l’esperienza più varia possibile. Ecco alcune delle principale caratteristiche di gameplay sulle quali il team di sviluppo andrà a concentrarsi in maniera più mirata:

Oggetti: il focus del team è quello di lavorare su ogni oggetto base per rendere la personalizzazione molto più profonda e unica rispetto ai passati titoli.

Modalità libera: questa influirà sulla scelta di abilità che sarà totalmente in mano ai giocatori. Questo darà la possibilità di creare PG con caratteristiche uniche e molto personalizzabili.

Oggetti Antichi: su questo particolare aspetto di gioco non sono stati rilasciate particolari informazioni. Kim afferma durante il comunicato che il team di sviluppo sta lavorando per trovare un ruolo concreto a questi oggetti. Ovviamente la community avrà un ruolo importante per il futuro di questi oggetti anche se non ci viene detto in quale modo.

Sistema di progressione: Stando al comunicato il team di sviluppo non avrebbe ancora deciso se in Diablo 4 ci sarà un level cap massimo o il leveling sarà praticamente infinito. Più dettagli arriveranno in futuro.

Fonti di potere: Secondo David Kim i modi nei quali il giocatore amplierà il potere generale del proprio PG saranno molto vari. Non saranno solo i vari "gradi" degli item a stabilire la potenza del personaggio, ma svariate caratteristiche del gioco (come i talenti, le abilità e infine i vari oggetti in-game).

Spedizioni avanzate: questa caratteristica del gioco andrà a "sostituire" i varchi visti in Diablo 3 garantendo una profondità "tattica" maggiore. Ovviamente anche la sfida generale delle Spedizioni avanzate (rispetto ai Varchi) sarà più alta mettendo alla prova le abilità dei giocatori.

Queste sono solo alcune delle novità che Blizzard ci sta riservando con il prossimo Diablo 4. Se volete leggere in maniera più approfondita tutte le parole di David Kim vi invitiamo di cliccare sul prossimo link. Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!