Ormai dobbiamo rassegnarci, il progresso tecnologico sta avanzando (e meno male) e i requisiti PC dei videogiochi stanno inevitabilmente diventando sempre più esosi. Lo abbiamo visto recentemente con Immortals of Aveum e Dead Island 2, ma ci sono anche dei casi opposti.

Diablo IV uscirà il prossimo 6 giugno e dopo due weekend Beta, dove gli utenti hanno espresso delle perplessità sul fronte tecnico, abbiamo finalmente la conferma delle richieste hardware finali per far girare il gioco sui nostri computer. Vi anticipiamo già che Blizzard ha lavorato molto per renderlo compatibile sul più alto numero di piattaforme, di conseguenza, anche con un PC abbastanza datato, dovreste riuscire a farlo girare. Ma andiamo a vedere insieme questi requisiti.

Requisiti Minimi

Preset minimo

Questo preset dovrebbe garantire una risoluzione di 720p a 30 fps a dettagli medio-bassi. Utile per chi vuole giocarci ma non ha disposizione un hardware recente.

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5 2500K | AMD FX 8350 GPU NVIDIA GTX 660 | AMD R9 280 RAM 8 GB STORAGE SSD – 90 GB

Preset medio

Per il Full HD a 60 fps con impostazione medie.

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5 4670K | AMD Ryzen 1300X GPU NVIDIA GTX 970 | AMD RX 470 RAM 16 GB STORAGE SSD – 90 GB

Requisiti consigliati

Preset alto

Sempre 1080p a 60 fps ma con setting impostati su alto.

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 2700X GPU NVIDIA RTX 2060 | AMD RX 5700 XT RAM 16 GB STORAGE SSD – 90 GB

Preset Ultra

Dal Quad HD al 4K a 60 fps con dettagli massimi.

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 7 2700X GPU NVIDIA RTX 3080 | AMD RX 6800 XT RAM 32 GB STORAGE SSD – 90 GB

Come potete vedere, il gioco potrebbe girare – ironicamente, ovviamente – anche su un tostapane. I requisiti sono molto bassi e Blizzard sembra aver svolto un discreto lavoro di ottimizzazione. Chiaramente verificheremo se questi requisiti corrisponderanno a prestazioni di livello, anche perché la Beta soffriva di diversi problemi anche su macchine molto prestanti.