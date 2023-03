Ci sono due modi per ottenere l’accesso alla beta di Diablo 4: il primo è sicuramente quello di prenotare il gioco. Il secondo è invece attendere l’open beta. Per chiunque viva negli Stati Uniti c’è però un terzo modo, che rischia potenzialmente di mettere a repentaglio la salute di chi vuole giocare il nuovo capitolo della serie Blizzard. Quale sarebbe questo metodo pericolissimo? Beh, molto semplicemente, ordinare online un “panino” Double Down di KFC.

Se non avete avuto Internet tra il 2010 e il 2014, è tempo di fare un breve recap: la famosa catena di fast food aveva lanciato oramai più di 13 anni fa un panino senza pane, chiamato appunto Double Down. Il sandwich era composto da due petti di pollo impanati e fritti, che sostituivano le due classiche fette del bun, con in mezzo, bacon e una salsa speciale. Un vero e proprio attentato alla dieta e alla sana alimentazione, visto che in un singolo pasto era presente l’intera quantità di sale che un americano medio dovrebbe assumere. Dopo 9 anni di pausa, il panino è tornato in commercio e chiunque lo ordinerà online potrà ricevere un codice per la beta di Diablo 4.

Il Double Down non resterà in commercio a lungo (chissà come mai) e al momento il panino senza pane rimarrà nel menù per sei settimane. In rete sono già in tanti ad averlo provato, ma sicuramente la possibilità di ricevere un codice per la beta di Diablo 4 sarà uno stimolo in più. Certo, bisogna però tenere bene a mente che un alimento di questo genere rischia seriamente di rovinare la giornata di un uomo adulto, oltre che ovviamente mettere a rischio la sua salute. Insomma, sareste davvero disposti a rischiare la vostra vita (estremizzando) per un semplice codice?

Buff up your game play #DiabloIV Beta Access now available with purchase of a Double Down via the KFC app or on https://t.co/LRobd1LxIL

Good luck heroes pic.twitter.com/M7nS5TvRp2 — KFC (@kfc) March 9, 2023

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023, su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X. Se ancora non l’avete fatto, potete prenotare la vostra copia su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a visitare il nostro canale YouTube.