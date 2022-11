Diablo 4 non ha ancora una data di uscita ufficiale ma, dopo aver ricevuto alcune informazioni legate al suo endgame e tutti i leak trapelati dalle versioni di closed beta, possiamo finalmente apprendere dei dettagli ufficiali sul sistema di gioco. In una recente intervista, infatti, alcuni dei vertici di Blizzard hanno spiegato in dettaglio la natura del mondo che ci troveremo ad esplorare in questo nuovo capitolo della serie.

Secondo Joe Shaley e Rod Ferguson, rispettivamente game director e generali manager in casa Blizzard, Diablo 4 rientra nei dettami degli open world. Tuttavia, il titolo non seguirà la falsariga di opere come Breath of the Wild che permettono una totale libertà di scelta. Piuttosto che una totale autonomia nella scelta delle missioni da intraprendere e sul modo di raggiungere la fine, infatti, gli sviluppatori hanno optato per una scelta che sembra più simile a titoli come The Witcher (trovate il terzo capitolo su Amazon).

L’open world di Diablo 4, infatti, sarà “ramificato”. Offrirà dunque una miriade di missioni secondarie e di libertà di movimento nello scenario ma con un’ottica che rimane comunque incentrata sulla storyline principale. Gli sviluppatori hanno spiegato che, a differenza di altri open world, quello che vogliono dal loro prossimo titolo è una divisione chiara tra le parti iniziali, centrali e finali del gioco. L’obiettivo è quello che i giocatori partano da un punto e arrivino ad un altro, con una certa libertà decisionale e spazio esplorativo da godersi durante il viaggio.

In merito alle attività secondarie, inoltre, Shely ha aggiunto che il mondo di gioco di Diablo 4 sarà talmente tanto ricco di cose da fare che, in fase di sviluppo, è stato necessario ridurre questi contenuti. Sia a cavallo che a piedi, secondo Blizzard, avremo costantemente cose da fare e che ci porteranno fuori dal percorso tracciato dalla storia principale.