Ieri sera si è tenuta una diretta dedicata interamente alla prima Stagione (o Season) di Diablo 4, l’ultimo capitolo della saga Blizzard che è riuscito a risvegliare i cuori di milioni di fan, stabilendo record incredibili e spopolando su qualsiasi piattaforma. Di seguito troverete, dunque, un recap completo su tutto ciò che c’è da sapere sulla Stagione 1, tra cui data d’uscita, storia, funzionamento e molto altro. Buona lettura!

Data d’uscita della Stagione 1 di Diablo 4

Partiamo dalle basi: la Stagione 1 di Diablo 4 verrà rilasciata ufficialmente il 20 luglio e si chiamerà Stagione degli Abietti. Ambientata dopo gli eventi della campagna principale, sarà incentrata su una nuova corruzione che comincia a diffondersi nel Sanctuarium, dalle bestie agli umani fino ai demoni.

Nel frattempo, mentre aspettiamo il lancio della stagione, Blizzard ha annunciato che la patch 1.04 di Diablo 4 sarà disponibile dal 6 luglio. Anche se non sarà “grande” come la 1.03, introdurrà una serie di miglioramenti nelle prestazioni, correzioni di bug e altre nuove aggiunte, come la possibilità che i forzieri delle Maree Infernali rilascino oggetti unici. Inoltre, è stata allestita una pagina web dedicata interamente alla Stagione, che trovate a questo link.

Storia

La storia della Stagione 1 di Diablo 4 vi vedrà unirvi alle forze di un nuovo personaggio, Cormand, un ex sacerdote della Cattedrale della Luce che si trova coinvolto in un nuovo conflitto dopo la conclusione della vostra lotta con Lilith. Blizzard sottolinea che la Stagione degli Abietti non è un continuo della campagna principale, ma piuttosto una storia secondaria autoconclusiva ambientata dopo la campagna. Potrete iniziare la storia della Stagione 1 parlando direttamente con Cormand nella città di Kyovashad.

Come accedere alla Stagione e quali progressi si trasporteranno

Se volete partecipare ai contenuti della Stagione degli Abietti, dovrete prima completare la campagna principale di Diablo 4. Una volta fatto ciò, inizierete a incontrare nemici Abietti ovunque nell’open world, indipendentemente dal fatto che decidiate di acquistare il battle pass o meno. Naturalmente, se volete immergervi completamente nella Stagione, dovrete creare un nuovo personaggio nel Regno Stagionale e dirigervi direttamente a Kyovashad. Fortunatamente, Blizzard ha confermato che la vostra fama si trasferirà al nuovo personaggio, inclusi gli altarini di Lilith, le cariche di pozioni, i punti abilità e il progresso della mappa di Diablo 4.

Cosa fare prima della Stagione 1 di Diablo 4

Come vi abbiamo già accennato, la prima cosa da fare è completare la campagna, dato che non sarete in grado di accedere alla nuova storia, meccaniche o oggetti fino a quando non lo farete. Ma non è tutto. Blizzard afferma che molti dei vostri progressi possono trasferirsi dal Regno Eterno a quello Stagionale; prima che la Stagione 1 venga rilasciata, vi consigliamo, dunque, di raccogliere il maggior numero possibile di altari di Lilith e scoprire il maggior numero possibile di nuovi luoghi, poiché tutta la fama che guadagnerete si trasferirà al vostro nuovo personaggio stagionale.

Le novità della Stagione: i Cuori Abietti

La Stagione 1 di Diablo 4 introdurrà una serie di nuove meccaniche, sistemi e oggetti che derivano dalla pestilenza che si diffonde in Sanctuarium. Indipendentemente dal fatto che stiate esplorando l’open world con il vostro personaggio originale o con un personaggio stagionale, avrete sempre la possibilità di incontrare un nemico Abietto. Sconfiggendolo, rilascerà un Cuore Abietto che potrete imprigionare in una gabbia per iniziare un rituale. Questo evocherà nemici nell’area e un’élite potente che, se sconfitta, potrà far cadere un nuovo oggetto chiamato Cuore Imprigionato.

Il Cuore Imprigionato di Diablo 4 è essenzialmente una sostituzione delle gemme. Potrà essere incastonato nell’equipaggiamento e offrirà una quantità enorme di potere, al punto che il team di Diablo 4 ha scherzato sul fatto che si possano creare “build rotte” utilizzando in modo intelligente il nuovo oggetto.

Oltre ai Cuori Abietti e all’equipaggiamento Abietto, Blizzard sta introducendo una serie di nuovi oggetti nel gioco come parte della Stagione 1. Potrete aspettarvi di trovare nuovi oggetti unici, nuovi boss e nuovi equipaggiamenti leggendari; la bella notizia? Tutto ciò sarà disponibile sia nel Regno Eterno che in quello Stagionale. Inoltre, i contenuti saranno disponibili nel gioco dal 18 luglio, quando verranno attivati insieme ai miglioramenti nelle prestazioni e agli aggiornamenti di bilanciamento dei personaggi prima del lancio ufficiale della Stagione 1 il 20 luglio.

Come funziona il battle pass di Diablo 4

Il battle pass di Diablo 4 sarà attivo il 20 luglio insieme alla Stagione degli Abietti. Blizzard ha sottolineato che ci saranno 27 livelli gratuiti nel battle pass che vi permetteranno di ottenere cosmetici e Ceneri Fumanti, una nuova risorsa che potrà essere utilizzata nel sistema dei Favori, permettendovi di investire in vantaggi nel Regno Stagionale come più punti esperienza o maggiore efficienza degli elisir. Vale la pena sottolineare che l’intera storia e le meccaniche della Stagione 1 potranno essere godute senza acquistare il battle pass. Se deciderete di farlo, però, troverete 90 livelli di cosmetici, risorse e altri oggetti da conferire al vostro nuovo personaggio nel Regno Stagionale.

Potrete monitorare il vostro progresso (indipendentemente dall’acquisto o meno del battle pass) nella scheda del Viaggio Stagionale nell’interfaccia utente, che suddividerà la progressione in sette capitoli, ognuno dei quali con una serie di obiettivi. Dovrete completare solo un sottoinsieme di questi obiettivi per avanzare al capitolo successivo, con ricompense di oggetti e aspetti Leggendari distribuiti lungo il percorso. Potrete anche sbloccare nuovi emoticon e armature per cavalli tramite il battle pass, oltre a cosmetici che sono unici per ogni classe.