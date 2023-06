Diablo 4 è finalmente uscito, marcando un distacco di ben 11 anni dal suo predecessore. Va da sé, dunque, che in questo immenso lasso di tempo siano cambiate tantissime cose nel mondo dell’hardware, mettendoci una grande curiosità di scoprire come il nuovo capitolo del franchise action-GDR giri su PC.

Abbiamo, quindi, deciso di eseguire un’analisi approfondita delle prestazioni di Diablo 4 su PC, facendo il benchmark su ben 36 schede video differenti, le quali hanno un arco di uscita di circa 12 anni, dal 2015 alle ultime uscite. In particolare, abbiamo scelto schede AMD, Nvidia e Intel.

Requisiti PC di Diablo 4

Prima di passare ai benchmark, facciamo un passo indietro, presentandovi i requisiti di sistema di Diablo 4:

REQUISITI MINIMI

Preset minimo

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5 2500K | AMD FX 8350 GPU NVIDIA GTX 660 | AMD R9 280 RAM 8 GB STORAGE SSD – 90 GB

Preset medio

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5 4670K | AMD Ryzen 1300X GPU NVIDIA GTX 970 | AMD RX 470 RAM 16 GB STORAGE SSD – 90 GB

REQUISITI CONSIGLIATI

Preset alto

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 2700X GPU NVIDIA RTX 2060 | AMD RX 5700 XT RAM 16 GB STORAGE SSD – 90 GB

Preset Ultra

OS Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7 8700K | AMD Ryzen 7 2700X GPU NVIDIA RTX 3080 | AMD RX 6800 XT RAM 32 GB STORAGE SSD – 90 GB

Setup per i test prestazioni di Diablo 4

Per eseguire i test delle prestazioni di Diablo 4 abbiamo utilizzato un PC dotato di un Core i9-13900K, effettuando i benchmark a risoluzioni di 1920×1080, 2560×1440 e 3840×2160. Per le schede di fascia bassa (come ad esempio la GTX 660 o simili), abbiamo effettuato anche test a 720p e con impostazioni basse. Per le schede rimanenti, abbiamo testato a 1080p con le impostazioni medie e ultra, nonché a 1440p e 4K con impostazioni ultra. Infine, abbiamo effettuato anche test con DLSS e FSR 2, a seconda delle circostanze.

Abbiamo iniziato con le impostazioni più basse e abbiamo poi proceduto gradualmente, interrompendo il test e passando alla scheda successiva al raggiungimento di prestazioni inferiori ai 30 fps. Per quanto riguarda il metodo di test, li abbiamo eseguiti esplorando la prima città principale, che sembra essere una delle zone più impegnative. Il frame rate minimo può variare nelle diverse partite, ma la media sembra essere relativamente costante. Potrebbero esserci zone più esigenti nel gioco in delle fasi successive, ma a un certo punto dobbiamo semplicemente iniziare i test.

È importante sottolineare che Diablo 4 non è un gioco frenetico, o per lo meno non alla pari di uno sparatutto in prima persona. Di conseguenza, tollererà fps inferiori, quindi dai 30 fps in poi è considerabile giocabile. Infine, abbiamo effettuato i test su un monitor 4K da 240 Hz (Samsung Odyssey Neo G8 da 32 pollici) e tutto ciò che supera i 60 fps risulta fluido; nonostante l’opera risulti leggermente più fluida a 120 fps o superiori, ciò non apporta modifiche significative all’esperienza complessiva.

Prestazioni di Diablo 4 su PC

Diablo 4: 720p/1080 Prestazioni Basse

Crediti: Tom's Hardware

Come facilmente intuibile, praticamente qualsiasi GPU degna di nota può gestire Diablo IV a 720p e impostazioni basse, e la maggior parte riesce anche a gestire 1080p con impostazioni basse. Le AMD RX 560 4GB e R9 270 (2GB) si trovano in fondo al grafico, seguite dalla GTX 1050 (2GB) di Nvidia per le prestazioni a 1080p. Anche le schede con 2GB di VRAM possono presentare qualche rallentamento. Dall’altra parte, la GTX 780 con 3GB di VRAM si comporta bene a 1080p con impostazioni basse.

L’Intel A380 si posiziona appena dietro la GTX 780 con queste impostazioni, anche se potrebbe avere prestazioni leggermente migliori con impostazioni più elevate grazie ai suoi 6GB di VRAM. Anche la RX 6500 XT con 4GB di memoria supera facilmente queste impostazioni.

Non disponiamo di tutte le vecchissime GPU, ad esempio abbiamo utilizzato una R9 270 (che Diablo IV in realtà non elenca come una scheda supportata, anche se, basandoci su altri benchmark, dovrebbe essere più veloce di una GTX 660, che invece è supportata). Non avevamo nemmeno una GTX 660 a disposizione, sostituendola, quindi, con una GTX 670. In ogni caso, con tali hardware, conviene seguire le raccomandate impostazioni 720p con qualità basse.

È importante notare che giocare con GPU e CPU lente potrebbe comportare prestazioni significativamente più basse. Come detto, noi abbiamo utilizzato un Core i9-13900K per i nostri test, anche se molte CPU più lente dovrebbero comunque essere in grado di raggiungere performance ben oltre i 100 fps — ovviamente, a condizione che la GPU sia in grado di farlo —.

Diablo 4: 1080 Prestazioni Medie

Crediti: Tom's Hardware

Abbiamo testato molte schede di fascia alta, anche se coprire tutto, ovviamente, sarebbe stato impossibile. La RTX 2080, la GTX 1080 Ti e molte altre GPU si comportano molto bene a 1080p con impostazioni medie. Dopo aver visto cosa potevano fare alcune delle GPU più veloci, abbiamo deciso di includere molte opzioni con specifiche inferiori per vedere come si comportavano. Ad esempio, la RTX 4060 Ti se la cava egregiamente, quindi è lecito presumere che anche le altre schede della serie 40 si comportino bene.

Tutte le schede a partire dalla GTX 780, la RX 570 4GB e l’Arc A380 e oltre sono capaci di gestire 60+ fps, con la 570 e oltre che mantengono anche i minimi dell’1% sopra quella soglia. Insomma, se avete un display da 60 Hz, praticamente ogni GPU di fascia media o superiore degli ultimi cinque anni o più dovrebbe essere sufficiente per far girare Diablo 4 senza alcun problema. Fate attenzione solo a schede come la GTX 1050, poiché i 2GB di VRAM potrebbero rappresentare un problema.

Diablo 4: 1080p Prestazioni Ultra

Crediti: Tom's Hardware

Passando alle impostazioni Ultra, le schede con meno di 6GB iniziano ad arrancare, anche a 1080p. La RX Vega 56 e oltre sono ancora in grado di offrire un frame rate fluido di 60+ fps, e la RX 590 ci arriva quasi, quindi continuano a esserci molte opzioni disponibili per giocare a 1080p.

È interessante notare che la GTX 1660 Super è veloce praticamente quanto la RTX 3050 (questo, ovviamente, senza abilitare il DLSS). La GTX 1060 6GB e la GTX 970 possono ancora raggiungere facilmente i 30 fps, ma le schede con 3GB di VRAM come la GTX 780 diventano a tratti scattose, come dimostrato dal risultato di 20 fps.

Diablo 4: 1440p Prestazioni Ultra

Crediti: Tom's Hardware

Alcune delle GPU iniziano a faticare davvero a 1440p Ultra, anche se ci sono ancora molte schede che si comportano bene. La GTX 1660 Super si avvicina appena ai 60 fps, mentre la RTX 3050 e oltre possono ancora superare i 60 fps, forse con un po’ di lentezza di tanto in tanto, a seconda dell’area di Diablo IV in cui ci si trova.

Le RX 7600 e versioni superiori superano facilmente i 60 fps, e la RTX 4060 Ti ha una media di 120 fps, quindi 8GB di VRAM non sono un problema nel titolo Blizzard. Infine, anche l’Arc A750 e la A770 Limited Edition di Intel gestiscono senza problemi il 1440p Ultra.

Diablo 4: 4K Prestazioni Ultra

Crediti: Tom's Hardware

La risoluzione 4K Ultra è abbastanza esigente, con la RTX 4060 Ti che ha una media leggermente superiore ai 60 fps, ma con risultati minimi di 48 fps. Le altre schede della serie RTX 40 si sono comportate bene e, come vedremo di seguito, DLSS, FSR 2 e XeSS possono aiutare più GPU a rendere Diablo 4 giocabile anche alle impostazioni di qualità massime.

Tra le schede che abbiamo testato, la RTX 4070 e oltre mantengono tutte una frequenza superiore a 60 fps e offrono un’ottima esperienza in Diablo IV. Ovviamente, se avete una RTX 4090 o 4080 siete più che a posto.

Inoltre, facciamo una precisazione: il ray tracing è previsto per un aggiornamento futuro; resta da vedere se farà una grande differenza nella qualità visiva e quale impatto avrà sulle prestazioni. Le schede meno potenti potrebbero utilizzare l’upscaling con il ray tracing per ottenere buone performance a 1440p.

Se vi accontentate dei 30 fps, anche la GTX 1660 Super e oltre possono essere sufficienti. Purtroppo, la GTX 1060 6GB non raggiunge questo obiettivo, per quanto non si comporti male per una scheda di fascia media di sette anni fa. Curiosamente, la RX Vega 56 non ha ottenuto risultati molto buoni, scendendo a 28 fps: in teoria, dovrebbe essere all’altezza della GTX 1070, che è significativamente più veloce della GTX 1060 6GB. Non è esattamente chiaro cosa limiti le GPU più vecchie di AMD, ma sicuramente le architetture avanzate di Diablo 4 giocano un ruolo importante a 4K.

Diablo 4: 4K Prestazioni Upscaled

Crediti: Tom's Hardware

Per concludere, abbiamo la modalità 4K con upscaling DLSS 2 / FSR 2.1 / XeSS in Modalità Qualità. Diablo 4 non consente di selezionare le opzioni in modo indipendente, quindi le schede RTX devono utilizzare il DLSS, le schede Arc il XeSS e tutte le altre l’FSR 2.1.

L’upscaling permette a tutte le schede RTX nel grafico di superare i 30 fps, ma la GTX 1060 non raggiunge ancora tale soglia: sarebbe necessario un livello superiore di upscaling FSR 2, ma la GTX 1070 e le schede superiori dovrebbero comunque comportarsi bene. È interessante notare che i grafici per l’upscaling a 4K e per il 4K nativo sono per lo più simili, il che significa che tutte le GPU ottengono benefici simili dall’upscaling. Tuttavia, ci sono alcune eccezioni, come l’Arc A760: l’A770 16GB beneficia molto di più del XeSS, probabilmente grazie alla sua memoria aggiuntiva.

Una cosa interessante è che se avete una RTX 4090 e un monitor 4K a 240 Hz, potete effettivamente sfruttare bene il display, dato che giocare a Diablo IV in questo modo è davvero piacevole, anche se non sono sicuro che sia molto migliore rispetto a un display 4K a 120 Hz.

A proposito, sembra che il DLSS 3 Frame Generation non funzioni correttamente, oppure forse ci sono alcune combinazioni di passaggi speciali per migliorarne l’esecuzione. Ad ogni modo, la RTX 4090 ha raggiunto 240 fps con l’upscaling e il Frame Generation abilitati, anche se i minimi dell’1% erano più alti, intorno a 190 fps. Altre schede della serie 40 hanno mostrato un comportamento simile, con un miglioramento dei minimi fps ma una riduzione della media fps. Anche il registro della latenza tramite FrameView non funzionava, ma è lecito supporre che il Frame Generation aggiunga latenza.

Come alternativa potenzialmente migliore per coloro che possiedono schede Nvidia di fascia alta, vale la pena considerare l’attivazione del DLAA anziché del DLSS. Si ottiene l’anti-aliasing e la nitidezza del DLSS, ma senza upscaling, garantendo la migliore qualità complessiva dell’immagine. E con il FrameGen su una RTX 4090, il 4K Ultra con DLAA ha comunque superato i 200 fps.

Impostazioni e qualità d’immagine di Diablo IV

Diablo 4 offre una varietà di impostazioni grafiche oltre alle solite Bassa, Media, Alta e Ultra. Oltre alle preimpostazioni, ci sono circa una ventina di altre impostazioni che potete personalizzare (a seconda di ciò che desiderate includere). C’è un limite di frame rate, che di default è impostato su 150, ma potete aumentarlo anche fino a 400.

Nel gioco è presente il DLSS 3, il che significa che ha il supporto per l’upscaling Nvidia, Frame Generation e Reflex. Per le schede AMD e Nvidia non-RTX potete utilizzare l’upscaling FSR 2.1. Infine, XeSS è supportato sulle GPU Intel Arc. Tutte le soluzioni di upscaling ci sono sembrate accettabili con il preset “Qualità”.

Aggiungeremo maggiori dettagli in futuro ma, con un primo sguardo alle quattro preimpostazioni, sebbene Ultra e Alta sembrino abbastanza simili, si può comunque notare una leggera riduzione nella qualità delle texture e meno dettagli in alcuni ambienti. Passando da Alta a Media, invece, si osserva un’ulteriore riduzione nella qualità delle texture e nella fedeltà complessiva dell’immagine, mentre la preimpostazione Bassa appare piuttosto scadente, dato che la strada, per esempio, perde quasi tutti i suoi dettagli. È comunque possibile giocare a Diablo 4 anche con la qualità minima e godersi il gioco, ma alcuni degli effetti visivi come i fuochi d’artificio andranno inevitabilmente persi.

Considerazioni finali sulle prestazioni di Diablo 4

Non abbiamo ancora giocato molto a Diablo 4, ma finora la città di Kyovashad è stata più impegnativa a livello di prestazioni rispetto a qualsiasi altra area che abbiamo esplorato nelle prime fasi di gioco. La maggior parte delle schede riesce facilmente a mantenere 60 fps o più e, anche se va detto che stiamo utilizzando una CPU veloce, ci troviamo dinanzi a un gioco non particolarmente impegnativo secondo gli standard moderni.

I PC da gaming di fascia alta non avranno problemi a far girare Diablo 4 con le impostazioni al massimo… per ora. Dovremo vedere come cambieranno le cose con l’aggiornamento del ray tracing, sperando che porti miglioramenti visivi veri e propri anziché solo ombre leggermente più belle.