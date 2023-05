Diablo 4 uscirà ufficialmente a giugno, ma nei giorni scorsi è stato possibile avere un assaggio dell’opera grazie alla Open Beta conclusa ieri. Ebbene, uno streamer ha deciso non solo di testare il gioco, ma anche di rendersi la vita decisamente difficile.

Wudijo, noto streamer e giocatore di Diablo, ha battuto da solo il boss Ashava con un personaggio hardcore (ovvero che termina definitivamente la partita dopo essere morto una volta), e per di più nella difficoltà veterano. Si tratta di uno dei nemici più difficili di Diablo 4, quindi l’impresa è decisamente degna di nota. Se siete curiosi, nel video qui sotto potete guardare l’intera battaglia.

Ashava è un boss in stile raid che dovrebbe venire affrontato da un gruppo di 12 giocatori entro un tempo limite di 15 minuti. Come se non bastasse, il livello consigliato per batterlo è 25, mentre l’Open Beta di Diablo IV il massimo raggiungibile era 20, rendendo la sfida ancor più difficile.

Wudijo ha spiegato che la sua strategia si basava su una combinazione di abilità di attacco e difesa. Ha utilizzato principalmente abilità che infliggono danni di fuoco e abilità di movimento per evitare gli attacchi di Ashava. Insomma, quella dello streamer è una bravura veramente disumana, ma una volta uscito Diablo 4 saranno sicuramente molti altri a inventarsi bizzarre e impossibili sfide.