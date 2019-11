Diablo 4: video gameplay svela le capacità del Barbaro

Diablo 4 è stata una delle migliori sorprese, per quanto atteso e preannunciato dai leak, della BlizzCon 2019: ora, possiamo vedere un video di gameplay.

La BlizzCon 2019 è ormai conclusa e Blizzard ha colpito nel segno con una serie di annunci di alto livello, come il particolare seguito-non seguito Overwatch 2, l’espansione di World of Warcraft e, sopratutto, Diablo 4. Il nuovo gioco promette di essere molto interessante, come vi abbiamo raccontato nella nostra anteprima. Per ora, sono state svelate tre delle classi disponibili: l’incantatrice, il druido e il barbaro. Proprio quest’ultima è al centro di un nuovo video di gameplay.

Come potete vedere qui sotto, Game Informer USA ha pubblicato un lungo filmato di gameplay commentato incentrato proprio sul barbaro. È possibile vedere anche l’incantatrice e il druido, ma la persona che gioca ha il controllo solo del nerboruto guerriero. Il filmato ci permette di vedere le sue abilità, sia in combattimento sia in termini di esplorazione: il barbaro, infatti, è in grado di distruggere parti dello scenario per accedere a zone altrimenti inaccessibili.

Per ora non ci sono purtroppo dettagli sulla potenziale data di uscita del gioco. Blizzard afferma che non uscirà a breve, ma non ha dato indicazioni aggiuntive. Una possibilità è che venga pubblicato alla fine del 2020 o all’inizio del 2021, su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le console di nuova generazione saranno già disponibili a quel punto e Diablo 4 potrebbe quindi essere un titolo cross-gen grazie alla retrocompatibilità. Inoltre, si parla della possibilità che il gioco sia cross-play tra tutte le piattaforme.

Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino a questo momento su Diablo 4? Vi sta convincendo oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Vi piace lo stile più oscuro e meno cartoon?