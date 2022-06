Oltre a GOG e Steam (questi ultimi in arrivo la prossima settimana), anche Blizzard ha lanciato una serie di promozioni. Titoli come Diablo e Call of Duty, per esempio, sono in sconto con percentuali fino al 67%. I saldi, partiti nelle ultime ore, resteranno online fino al 4 luglio 2022, dunque c’è un discreto tempo per portarsi a casa qualche gioco.

I giochi in saldo sono ovviamente quelli inclusi all’interno di Battle.net. Call of Duty Vanguard è disponibile al prezzo di 35,99 Euro, con un bel 40% in meno rispetto al prezzo di listino. Diablo 2 Resurrected, invece, si può acquistare per soli 23,99 Euro invece dei classici 39,99 Euro richiesti. Fa ancora meglio Call of Duty Modern Warfare: il vecchio shooter della serie, che ha debuttato nel 2019, viene proposto al 50% in meno. Per poter giocare il reboot del filone futuristico sono necessari appena 29,99 Euro. In sconto anche Crash Bandicoot 4 e la Blizzard Arcade Collection e StarCraft 2.

Non ci sono solo giochi completi in saldo. Anche skin, pacchetti e add-on per i giochi online sono disponibili a un prezzo scontato. Tra questi troviamo una serie di oggetti per World of Warcraft, i pacchetti e i set di Hearthstone. Se siete interessati ad acquistare qualcosa, potete visionare tutti i giochi in sconto (e non solo) semplicemente visitando questo indirizzo o aprendo il client di gioco e recandosi nella sezione degli sconti estivi di Battle.net.

Blizzard, così come l’intero gruppo Activision Blizzard, passerà sotto l’ala di Microsoft nel corso del 2023. L’operazione è il frutto di un’acquisizione, la più costosa dell’intero settore dei videogiochi e che ha colto di sorpresa un po’ tutta l’industria. Avvenuta a gennaio 2022, l’intera manovra si finalizzerà solamente il prossimo anno, ma alcuni giochi come Call of Duty resteranno multipiattaforma. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.