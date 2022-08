Nonostante le continue critiche al sistema di microtransazioni e ad alcuni bug che stanno rendendo poco chiara e impossibile una progressione regolare, Diablo Immortal resta uno dei giochi più giocati da parte degli utenti. Questo ha portato ovviamente Blizzard a lanciare sempre più patch e introdurre nuovi contenuti nel titolo. Nel corso delle prossime ore, il gioco riceverà un aggiornamento decisamente corposo, che introdurrà una serie di novità correttive e un nuovo evento.

Il nuovo evento, chiamato Fractured Plane, è un evento a tempo limitato che chiederà ai giocatori di affrontare un livello ai giocatori in modalità roguelike. Non sarà possibile utilizzare il proprio equipaggiamento, ma una serie di skill pre-selezionate. Più si prosegue nell’evento, più si guadagneranno le monete Chaos, che potranno essere utilizzate per comprare i nuovi elementi presenti nello shop in-game. Arrivando al quindicesimo piano del livello senza morire per più di cinque volte, sarà possibile scegliere un elemento leggendario che resterà in possesso dei giocatori per sempre.

In dirittura d’arrivo anche un nuovo evento, chiamato Echo of the Immortal, che sarà disponibile dal 17 agosto al 14 settembre. Si tratta di un evento che si svolgerà in PvP. Per poter partecipare sarà necessario essere al livello 40 o superiore e non ci sarà bisogno di far parte di una fazione. In arrivo anche una serie di fix per alcuni bug e nuovi oggetti leggendari.

La nuova patch è già disponibile a partire da oggi 17 agosto 2022, dopo due ore di manutenzione dei server di Diablo Immortal. Per applicare l’aggiornamento, infatti, Blizzard ha dovuto necessariamente spegnere i server di gioco e renderli inagibili per diverse ore. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.