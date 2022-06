Ci ricordiamo tutti come venne accolto la primissima volta Diablo Immortal. Gli appassionati della serie GDR Blizzard aspettavano da anni un nuovo capitolo del brand, ma non tutti pensavano che il franchise si sarebbe riproposto sotto forma di un’esperienza mobile. Sono passati anni da quel tanto discusso annuncio, e il Diablo per mobile è finalmente giunto, proponendosi anche come esperienza giocabile su PC per la gioia di tantissimi fan.

In queste ore Blizzard ha cominciato a parlare di quello che sarà il futuro prossimo di Diablo Immortal. La compagnia statunitense ha confermato su Reddit che il primo update del gioco sta per arrivare, svelando anche alcuni primi dettagli su tale aggiornamento. La prima delle ondate di contenuti per il gioco si concentrerà sul Pass Battaglia. Blizzard ha affermato che sono previsti aggiornamenti ancora più grandi per il futuro. Lo ha confermato il capo della community di Blizzard, Adam Fletcher.

“Pubblicheremo il primo aggiornamento di Diablo Immortal nelle prossime settimane, mentre il gioco si trova quasi alla fine del percorso dell’attuale Battle Pass”, ha detto Fletcher. “Descriveremo in dettaglio alcuni dei nostri contenuti che verranno rilasciati quando pubblicheremo la patch notes, e le aspettative per il prossimo aggiornamento si concentreranno sul Battle Pass, nonché su alcune funzionalità, correzioni e così via.”

Fletcher ha anche dichiarato che i futuri aggiornamenti di Diablo Immortal introdurranno nuovi contenuti che andranno ad ampliare la storia del gioco e altre funzionalità definite “più grandi”, che saranno gratuite per tutti i giocatori. Non sappiamo ancora se queste novità in arrivo richiederanno ai giocatori di spendere soldi in microtransazioni per ottenere nuovi oggetti e l’equipaggiamento necessario per affrontare le nuove sfide, anche se speriamo che le preoccupazioni dei giocatori verso questo aspetto monetario del gioco possano trovare un conforto con le prossime mosse da parte di Blizzard.