È giusto dire che Diablo Immortal non è stato ben accolto da ogni angolo di Internet. Le microtransazioni inserite all’interno del GDR hanno scatenato un brutale contraccolpo e le sue loot box ne hanno impedito il rilascio in Belgio e nei Paesi Bassi. Inoltre, le critiche a questo spin-off free-to-play hanno sollevato abbastanza preoccupazioni sul prossimo gioco principale della serie a tal punto che Blizzard ha dovuto promettere che il quarto capitolo della saga non sarà monetizzato allo stesso modo.

Niente di tutto ciò sembra aver impedito a Diablo Immortal di far segnare dei notevoli record di incassi. Come segnalato da GameDev Reports, il titolo di Blizzard ha guadagnato $ 24,3 milioni nelle prime due settimane ed è stato scaricato oltre otto milioni di volte secondo i dati provenienti da Appmagic. E questo senza contare la versione PC, che è attualmente in fase di beta.

Per fare un paragone, l’altra grande fonte di introiti per Blizzard sui dispositivi mobili è Hearthstone, che ha incassato poco più di $ 5 milioni nell’ultimo mese. Certamente, Diablo Immortal porta con sé una vasta fetta di fan desiderosi di vedere il proprio gioco preferito arrivare anche su mobile. La formula free to play ha sicuramente aiutato Blizzard ad attrarre ulteriore pubblico e le microtransazioni hanno fatto il resto. Tuttavia, il titolo rimane sicuramente un successo economico per lo sviluppatore.

A proposito del gioco stesso, Tyler Colp definisce Diablo Immortal un gioco progettato per sfruttare l’amore dei giocatori per la serie Diablo. Le parole del giornalista sono le seguenti: “È costruito attorno alla dopamina che viene dal picchiare le piñata demoniache per ottenere un bottino. Meticolosamente progettato per darti una scossa di soddisfazione ogni 30 secondi e poi, quando non basta più, te lo fa pagare. Per Diablo e giochi simili, le parti divertenti del gioco si ottengono soltanto pagando.”