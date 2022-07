Nel corso della giornata di ieri, Diablo Immortal ha ricevuto un nuovo, importante aggiornamento. Questa volta l’update ha introdotto Vitaath, un nuovo boss, che però non è assolutamente alla portata di tutti. Al di là infatti di chi ha già raggiunto un ottimo livello in game, tutti gli altri giocatori sembrano impossibilitati a poterla sconfiggere. E c’è un motivo ben preciso: è semplicemente troppo forte.

Vitaath è uno dei boss più impegnativi di Diablo Immortal per via del combat rating. Per chi non lo sapesse, il CR è un aspetto importante del gioco di casa Blizzard, probabilmente la statistica più importante e mostra semplicemente quanto forte sia il vostro personaggio. Il CR richiesto per Vitaath è di circa 2.000, una cifra folle per un raid. Per comparazione, la prima sfida con Lassal richiede circa 420 di combat rating, una cifra ragionevole, che la maggior parte dei giocatori ha già raggiunto quando si trova davanti alla competizione.

Le cose si mettono ancora peggio quando guardiamo alla successive sfide. Se per la prima sono necessari 2.000 CR, per la seconda si arriva a 2.450 CR, mentre per la terza (la difficoltà più alta), il CR si alza fino a 3.645. Ora, appare chiaro che questo boss è studiato per i giocatori che sono già a un alto livello di gioco. Sono però in tanti a criticare la scelta del combat rating richiesto da Blizzard, soprattutto su Reddit. “Il salto tra il secondo e il terzo livello ha fatto ridere me e i miei compagni di squadra da quanto è assurdo”, le parole di un utente dichiarate sulla piattaforma.

A new Evil arrives to the Helliquary this weekend. Are you ready take on Vitaath the Shivering Death? pic.twitter.com/TJfvasdYLh — Diablo Immortal (@DiabloImmortal) July 1, 2022

Difficilmente Vitaath subirà un rework. Il boss è appena stato lanciato e sembra improbabile che Blizzard decida di metterci mano. La speranza è che i prossimi contenuti di Diablo Immortal possano essere decisamente più bilanciati rispetto a questo e che non precludano la possibilità a più giocatori di poter affrontarli. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.