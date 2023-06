Diablo IV è già disponibile da alcune settimane, e sono ormai innumerevoli i giocatori che si stanno avventurando tra le lande di Sanctuarium, nel tentativo di sconfiggere, una volta per tutte, le orde maligne dell’Inferno. Se voi, tuttavia, non siete ancora tra questi, ma non vedete davvero l’ora di mettere mano all’attesissimo titolo Blizzard, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa offerta, visto che si tratta del prezzo più basso disponibile per il gioco in versione console!

Vi segnaliamo, infatti, che Diablo IV, nella sua versione “cross-gen”, ovvero su disco PS4, ma compatibile anche con PS5, è disponibile su eBay ad un prezzo ottimo, ma in scorte davvero molto limitate! Parliamo di appena 69,99€, contro il prezzo originale di 77,72€, che non è uno sconto altissimo, certo, ma è comunque il prezzo più conveniente in circolazione per quanto concerne il gioco su disco!

Epico, cupo e, soprattutto, immenso: Diablo IV è arrivato sul mercato con le migliori premesse, ed è stato magnifico constatare che tali premesse non sono state disilluse, visto che si tratta di un capitolo davvero imponente e bellissimo, forse il migliore mai realizzato da Blizzard, anche al netto di Sua Maestà Diablo II.

Arricchito, sin da subito, con quelle attenzioni che avevano contraddistinto il lungo post lancio di Diablo III, come ad esempio una gestione dell’end game più pulita, precisa e di ampio respiro, Diablo IV è uno di quei titoli destinati ad essere giocati per anni, e questo anche al netto della possibilità (per ora non c’è notizia certa), che il gioco venga poi arricchito da un ricco campionario di DLC.

Godibilissimo da soli, ma eccezionale in compagnia di uno o più giocatori, Diablo IV è un gioco a dir poco sublime, che raccoglie l’eredità storica della saga, riconfigurandola con uno stampo moderno e godibile, capace di avvinghiare tanto i vecchissimi giocatori, quanto gli avventurieri di primo pelo.

Insomma, parliamo di un gioco davvero eccezionale e, per questo, vi invitiamo caldamente ad approfittare subito dell’offerta messa in campo da eBay, anche perché le scorte disponibili sono limitate, e le copie del gioco a prezzo scontato si stanno rapidamente esaurendo!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata al gioco, invitandovi a completare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che le scorte terminino del tutto.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!