Ormai ci siamo, il prossimo 6 giugno (il 2 per gli acquirenti della Ultimate Edition) potranno finalmente mettere le mani sulla quarta iterazione del franchise action-gdr più popolare di sempre, Diablo IV.

Già una settimana fa Blizzard aveva diffuso il trailer di lancio gameplay, ma è chiaro che tutti attendevano il momento del rilascio del trailer dedicato alla storia del gioco, che vede come antagonista assoluta Lilith. Il trailer non offre spoiler, se non riproporre scene già viste nei filmati già diffusi, ma per la prima volta abbiamo anche un accenno a un nemico abbastanza conosciuto…

Diablo IV si pone per essere un nuovo inizio per la serie dopo un terzo capitolo molto criticato e ben lontano dalle atmosfere e dai canoni dei primi due leggendari capitoli. Già da un anno Diablo sembra aver ottenuto una seconda giovinezza anche grazie all’ottima remastered di Diablo II (Diablo II: Resurrected) e la fase beta di questo quarto episodio sembra aver messo d’accordo tutti.

Come sempre noi vi invitiamo ad attendere la nostra recensione che arriverà molto probabilmente nel periodo di giugno, magari con il titolo già sul mercato (così da testare adeguatamente end game e meccaniche). Per il resto vi lasciamo a questo spettacolare trailer che siamo certi riuscirà a farvi venire voglia di tornare a combattere i Signori degli Inferi.