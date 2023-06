Come ben sapete Diablo IV consentirà di acquistare contenuti in game tramite le famigerate microtransazioni. Di recente, in rete, sono trapelati quelli che sembrerebbero i prezzi per comprare gli oggetti (cosmetici) e non sembrano affatto bassi.

Per ottenere un determinato set bisogna pagare un tot di “punti platino”, ottenibili sfruttando il denaro reale. Occorre comunque sottolineare che tutti gli oggetti potranno essere acquisiti durante il gioco, di conseguenza siamo dinanzi a più a un’accelerazione rispetto a una reale “esclusiva”.

A ogni modo su Reddit sono presenti degli esempi, per esempio un set di armatura ha un costo di 2800 punti platino, quindi siamo dinanzi a circa 28 dollari per un set completo di un personaggio. 1000 punti platino costano 9,99 dollari (praticamente il Battle Pass), mentre 11500 punti platino potrebbero essere acquistati per 99,99 dollari.

Come citato a inizio articolo, occorre sottolineare che questi sono oggetti “cosmetici” e non forniscono nessun vantaggio al giocatore, inoltre si può fare a meno di acquistarli se sa sapete di poter giocare molto per provare a ottenerli in maniera standard.

I prezzi non sembrano bassi, ma non sono ancora propriamente ufficiali. Scopriremo nel corso dei prossimi giorni come verrà gestito il mercato, ma noi pensiamo che il vero market sarà quello degli utenti. Non per altro ora si fa tanto chiacchiericcio sulle microtransazioni (giustamente), ma il franchise non è nuovo a queste cose. La casa d’aste di Diablo III fu un fallimento notevole, ma su Diablo II esiste da due decenni un giro d’affari di centinaia di migliaia di dollari mensili, dove la community converse i soldi in forum gold per ottenere oggetti in maniera vantaggiosa (e neanche cosmetici…).