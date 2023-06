Il livello delle mucche di Diablo II è certamente uno dei segreti più divertenti e importanti della storia videoludica. L’improbabile evento segreto venne aggiunto da Blizzard nel secondo capitolo dopo che i giocatori spesero un sacco di tempo nella sua ricerca nel primo capitolo, spinti da una simpatica frase che recitava “Non c’è nessun livello segreto delle mucche”

Diablo IV

Da allora, Blizzard ha continuato a creare easter egg occasionali, aggiungendo livelli segreti anche in titoli come Diablo III e World of Warcraft. Questo ha suscitato la curiosità dei giocatori riguardo a un possibile livello segreto delle mucche anche in Diablo IV, l’ultimo capitolo del franchise rilasciato.

Se avete seguito lo sviluppo di Diablo IV saprete che Blizzard ha cercato costantemente di smentire qualsiasi possibilità di un livello segreto delle mucche nel gioco. Rod Fergusson, general director del brand, ha spiegato in un’intervista con Kinda Funny che il team voleva mantenere il gioco “il più realistico possibile”, dichiarando chiaramente che “non c’è un livello segreto in Diablo IV“.

Poteva questa dichiarazione fermare gli appassionati? Proprio no e infatti i fan hanno cominciato a indagare. Di recente, sulla pagina Reddit ufficiale del gioco, è comparso un enorme thread pieno di potenziali indizi. Il mentore dietro questo thread è u/Altnob, che ha raccolto immagini di determinati oggetti ed eventi nel mondo di Diablo IV come prova che Blizzard stia mentendo e che il livello mucche sia effettivamente presente.

Al momento, la prova più convincente proviene da un datamine, in cui sono stati scoperti due oggetti di missione sconosciuti, ognuno con descrizioni piuttosto misteriose. Questi oggetti sono il Tomo Muffito e un Frammento di Legno Insanguinato con una W incisa, entrambi con l’ID Quest_World_SecretCellar. Questi oggetti ricordano molto il Tomo del Portale Cittadino e la Gamba di Legno di Wirt, necessari per accedere al livello segreto delle mucche in Diablo II. Ora la comunità si sta mobilitando per cercare di trovare la cantina segreta che contiene questi oggetti.

Oltre agli sforzi di u/Altnob, è stata persino creata una chat su Discord per aiutare nella caccia, con il nome scherzoso di “D4 – Not Finding A Cow Level”. È evidente che molti giocatori attualmente non si aspettano di trovare un vero livello delle mucche, come suggerisce il nome della chat su Discord, ma a volte la ricerca può essere più divertente dei risultati finali.

Una cosa davvero stupenda che crea davvero una gran bella nostalgia dei bei vecchi tempi di quando si creavano le partite per ricercare il famigerato Diablo Uber nel secondo capitolo. Diablo sembra essere proprio tornato.