Come vi abbiamo raccontato nel corso della nostra recensione, Diablo IV ha praticamente mantenuto ogni promessa, presentandosi come un titolo mastodontico, in grado di cancellare del tutto il ricordo del suo controverso predecessore. Parliamo di un gioco che, sin dal lancio, ha calamitato su di sé un’attenzione considerevole e, seppur sappiamo che sono già moltissimi i giocatori che si so persi per le terre di Sanctuarium, ci sono ancora molti di voi che non hanno ancora avuto modo di acquistare il fenomenale titolo Blizzard.

Ebbene, se siete tra questi, e stavate aspettando solo una buona occasione per acquistare il gioco, vi segnaliamo che su eBay è disponibile Diablo IV al prezzo di appena 69,99€, contro il prezzo originale di 79,99€, in quella che è la sua edizione per PS5 (attenzione: a differenza dell’edizione “cross gen”, questa edizione non è anche compatibile con PS4!).

Si tratta, indubbiamente, di un’ottima occasione, specie perché proprio l’edizione PlayStation 5 si è proposta raramente in sconto nel suo formato fisico, e comunque quasi mai al di sotto dei 70 euro. In questo modo, invece, grazie ad eBay potrete portarvi a casa il gioco per PS5 a quello che, indubbiamente, è il miglior prezzo della rete, con anche la garanzia di riceverlo velocemente, entro pochi giorni dall’acquisto.

E che acquisto! Diablo IV, infatti, si è dimostrato sin dal lancio della sua Beta pubblica, un titolo non solo immenso e ricchissimo di attività, ma anche cupo, ben narrato, e perfettamente in continuità con quella che era stata la tradizione della serie che, almeno sino al secondo capitolo, si era contraddistinto per una certa epica, dalle tinte orrorifiche e granguignolesche, decisamente in controtendenza con lo stile più colorato di Diablo III.

Forte di una trama principale che vi impiegherà decine di ore per il completamento, e arricchito da una gestione dell’end game più pulita, precisa e di ampio respiro, di quanto non fosse stato fatto per Diablo III, Diablo IV è un titolo che, a nostro giudizio, resterà nelle vostre console per mesi, se non per anni, e questo anche al netto di quello che potrebbe essere il futuro campionario di DLC.

Insomma, parliamo di un gioco davvero eccezionale e, per questo, vi invitiamo caldamente ad approfittare subito dell’offerta messa in campo da eBay, anche perché le scorte disponibili sono limitate, e le copie del gioco a prezzo scontato si stanno rapidamente esaurendo! Inoltre, vi suggeriamo caldamente di monitorare costantemente il nostro portale in vista dei prossimi Prime Day 2023, giacché saremo in prima linea nel proporvi quelle che saranno le migliori offerte della tornata promozionale di Amazon!

