In seguito alla recente vittoria di Microsoft in tribunale (se fino a oggi avete vissuto in una grotta, vi invitiamo a recuperare il risultato della causa pubblicato due giorni fa), e la sempre piu vicina acquisizione di Activision Blizzard da parte del colosso di Redmond, molti utenti stavano già ipotizzando l’arrivo di Diablo IV sul Game Pass d Microsoft, specialmente in seguito al fatto che PicPay, PicPay, un’applicazione di pagamento brasiliana, ha visualizzato annunci pubblicitari che presentano l’ultimo ARPG di Blizzard come in arrivo nell’immediato sul servizio in abbonamento di Microsoft.

Blizzard Entertainment, però, ha smentito ancora una volta le affermazioni secondo cui il suo, oramai celeberrimo, gioco di ruolo arriverà in futuro su Xbox Game Pass. Il capo di Blizzard Mike Ybarra, una volta realizzato che il tweet aveva raggiunto una notorietà decisamente elevata, si è affrettato a fare chiarezza sull’indiscrezione e, rispondendo al profilo twitter di Game Pass Tracker, ha affermato molto perentoriamente che: “No. Non sta accadendo”.

In seguito alla dichiarazione di Ybarra, un paio di media brasiliani hanno riportato che i banner pubblicitari di Diablo IV sono stati prontamente rimossi dall’app PicPay, confermando, almeno per il momento, che il rumor fosse solo uno dei, cosiddetti, “fuochi di paglia”.

Una dichiarazione che, però, si scontra con il progetto a lungo termine che Microsoft ha in mente per i prodotti di Activision Blizzard, il quale fu illustrato, molto brevemente, proprio dal capo della divisione Xbox Phil Spencer, lo scorso settembre.

Spencer, difatti, dichiarò che se l’acquisizione del gruppo fosse andata a buon fine: “Intendiamo rendere la tanto amata libreria di giochi di Activision Blizzard, tra cui Overwatch 2, Diablo IV e il franchise di Call of Duty, disponibile in Game Pass, in modo da far crescere ancora i più le community di questi giochi”.

Oramai Microsoft si sta avvicinando alla finalizzazione della fusione (entro il 18 luglio 2023 si dovrebbe sapere la risposta definitiva), quindi sarà interessante vedere se le dichiarazioni di Mike Ybarra si riveleranno veritiere una volta che la nuova dirigenza entrerà in scena. Secondo voi la risposta di Ybarra è nata dalla volontà di evitare che l’antitrust potesse avere altri appigli con cui attaccare Microsoft o davvero non vedremo Diablo IV su Xbox Game Pass nell’immediato futuro?