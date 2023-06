Diablo IV è il gioco del momento, e la versione per PC è piuttosto ben fatta in termini generali. Tuttavia ha un problema con la VRAM: per giocare alla pari con la PS5, come qualità grafica, ci vuole una scheda video con almeno 16GB di memoria a bordo.

Lo suggerisce un articolo di Eurogamer, che prima di tutto conferma come Diablo IV abbia in generale ottime prestazioni su PC. Una cosa che tra l’altro è stata voluta da Blizzard, con l’obiettivo di realizzare un gioco che fosse accessibile a quanti più giocatori possibile.

Blizzard ha centrato il suo obiettivo, ma quei giocatori che vogliono giocare “come su PS5” richiede una GPU con 16GB di memoria video, cioè la VRAM. Un requisito che diventa necessario se si vuole il massimo della fluidità e anche texture in qualità ultra.

I test svolti dai colleghi di Eurogamer sembrano dimostrare che quel quantitativo di memoria video è necessario per evitare problemi di stuttering, in modo abbastanza evidente da essere visibile anche nel confronto tra una RTX 4070 12GB e una RX 6800 XT da 16GB.

Vale la pena sottolineare che stiamo parlando di gioco ad alta risoluzione con impostazioni qualitative alte, uno scenario che di certo non riguarda tutti i giocatori del mondo. Secondo l’analisi di Eurogamer tuttavia suggerisce che il problema c’è già a 1440p, una risoluzione relativamente comune. “Sembra che le texture ultra dipendano molto dalla VRAM”, scrive l’autore Don Allen, “e purtroppo l’unico modo affidabile per fermare questo stuttering su una scheda grafica da 8 GB è usare texture elevate e attivare il DLSS. L’opinione generale di Digital Foundry è che l’impatto sulla qualità con l’impostazione alta sia problematico e invitiamo Blizzard a considerare la questione come una priorità”.

Allene suggerisce appunto alcune soluzioni alternative, come attivare il DLSS, o mettere SSAO su medio per ottenere un +12% in frame rate. Si può ridurre anche la qualità delle ombre, ma sempre facendo attenzione a non perdere troppa qualità visiva.

Rimandiamo all’articolo originale per ulteriori (parecchi) dettagli sul tema. Resta il punto centrale: Diablo IV richiede schede video con 16GB di VRAM se si vuole giocare al massimo della qualità visiva, o almeno allo stesso livello visivo offerto da PS5. Qualcosa che, speriamo, forse Blizzard deciderà di correggere in futuro.