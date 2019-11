Diablo Junior poteva essere uno spin-off per Game Boy

È esistito in passato uno spin-off della saga di Diablo mai uscito in commercio soprannominato Diablo Junior per Game Boy!

Durante la cerimonia di apertura della BlizzCon 2019, Blizzard ha annunciato ufficialmente al mondo il nuovo Diablo 4 tramite due trailer. Dai filmati, si evince come questo nuovo capitolo, avrà uno stile più oscuro e sanguinolento, molto più simile a Diablo 2. Quello che non tutti sanno, è che è esistito in passato uno spin-off della saga in fase di sviluppo prima per Game Boy, poi per Game Boy Color e infine per GBA, salvo poi essere cancellato, soprannominato Diablo Junior.

Diablo Junior avrebbe dovuto essere a tutti gli effetti uno spin-off della serie per piattaforme portatili. Sviluppato inizialmente per Game Boy monocromatico a fine anni ’90, in seguito su Game Boy Color ed infine su Game Boy Advance nei primi anni 2000 con scarso successo, i lavori sono stati chiusi ed il titolo Diablo Junior definitivamente cancellato.

Ad oggi del progetto rimangono esclusivamente alcuni documenti di design e report interni. Purtroppo non c’è nulla di testabile, in quanto le fasi di demo, beta o alpha, non sono mai state raggiunte durante la lavorazione. I motivi della cancellazione del titolo sono molteplici: la scarsa esperienza del team di sviluppo, un mercato ridotto per i giochi adulti di terze parti su Game Boy e la necessità di dover prevedere in anticipo quante cartucce acquistare per procedere con la produzione, sono solo alcune di queste.

Dato l’elevato rischio commerciale quindi, si è deciso di cancellare definitivamente il progetto.

E voi cosa ne pensate? Vi sarebbe piaciuto avere tra le mani un’episodio della serie Diablo su Game Boy?