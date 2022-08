Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito più volte al fenomeno del review bombing. È capitato a grandi titoli acclamati da tantissimi appassionati come The Last of Us Parte 2, a dimostrazione che nessuno gioco è al sicuro quando un gruppo folto e molto rumoroso di giocatori decidono di mettersi di traverso. Ultimamente sta capitando a Digimon Survive, la nuova iterazione del franchise che ci porterà ad interagire nuovamente con le creature digitali provenienti dal fantastico mondo di Digiworld.

Dopo una serie di rinvii, il recentissimo Digimon Survive ha fatto il suo debutto solamente qualche giorno fa. Sebbene gli storici fan del franchise stiano apprezzando la nuova avventura pubblicata da Bandai Namco, c’è una nutrita schiera di giocatori che hanno letteralmente preso di mira il gioco tempestandolo di recensioni negative su Metacritic. Ancora una volta, quindi, è il noto sito aggregatore ad essere il luogo della discordia, ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Il motivo principale di tutti questi pareri negativi è da attribuire alle aspettative totalmente errate da parte di molti giocatori, i quali stanno criticando brutalmente l’eccessiva presenza di momenti da visual novel. C’è anche chi si lamenta dei pochi momenti in cui si combatte e la scarsa presenza di Digimon, ritenendo troppo poche le creature digitali che si possono collezionare ed incontrare durante questa nuova avventura.

The hell is going on with Digimon’s Metacritic? pic.twitter.com/DYyNIq7lvY — TheNCSmaster (@TheNCSmaster) July 31, 2022

Come potete vedere anche voi stessi facendovi un giro su Metacritic, la versione PS4 di Digimon Survive al momento ha uno user score del 3.4, con 40 recensioni negative contro le 22 positive. La versione per Nintendo Switch va un po’ meglio, con uno user score che si assesta sul 4,3, ma è la versione Xbox One quella che se la sta cavando peggio dato che il suo user score segna 1,8. In tutto questo ci sono molti appassionati che stanno elogiando il titolo che, magari non sarà uno dei capolavori dell’anno, ma un più che discreto gioco per chi ama il franchise nato a fine anni ’90.