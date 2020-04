Digital Bros Game Academy: iscrizioni per l’anno 2020/21 aperte

Digital Bros Game Academy, l’accademia di formazione per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, ha annunciato di aver aperto le iscrizioni per l’anno accademico 2020/21. Chiunque sia interessato all’offerta formativa dell’Academy potrà presentare la propria domanda di pre-iscrizione per i seguenti corsi: Game Design, Game Programming, Concept Art per videogiochi e Game Art 3D.

Per iscriversi ai corsi è necessario compilare un form di pre-iscrizione sul sito ufficiale, Su di esso è possibile trovare tutte le informazioni utili sulla modalità d’iscrizione, sulla documentazione richiesta, sul processo di selezione e su come concorrere per la Borsa di Studio, garantite ai candidati più meritevoli: ci sarà una Borsa di Studio, che coprirà al 100% la retta d’iscrizione, e sei parziali (di cui una al 30% e cinque al 15% della retta di iscrizione).

La domanda di iscrizione deve essere inviata entro il 20 luglio 2020. Se si desidera candidarsi per la borsa di studio, è necessario specificarlo tramite il form suddetto e inviare la richiesta e la documentazione entro il 25 maggio 2020.

Digital Bros Game Academy è una realtà che ha fatto scuola. Nata all’interno dell’industria dei videogiochi, essendo parte del Gruppo Digital Bros – global company del Digital Entertainment che sviluppa, pubblica e distribuisce videogiochi in tutto il mondo – l’Academy ha saputo fare tesoro dell’esperienza più che trentennale del Gruppo, per mettere a punto una proposta formativa costruita sulle reali esigenze del settore, alla continua ricerca di figure professionali specializzate.

I programmi dei corsi di Game Design, Game Programming, Concept Art per videogiochi e Game Art 3D sono stati ideati insieme a professionisti del settore italiani e internazionali e sono in linea con i più alti standard di mercato: una garanzia per tutti i futuri studenti che desiderano intraprendere una carriera come sviluppatori di videogiochi.

L’organizzazione didattica e progettuale è un ulteriore valore aggiunto che contraddistingue l’offerta formativa dell’Academy. Il metodo adottato dalla DBGA si basa sul learning-by-doing, con un approccio ispirato ai modelli bootcamp, ovvero un addestramento intensivo della durata di un anno in cui gli studenti sono completamente immersi in un ambiente che replica le dinamiche e la pipeline di lavoro di uno studio di sviluppo. In questo modo gli studenti acquisiranno le competenze tecniche (hard skill) e relazionali (soft skill) indispensabili per essere delle figure professionali “job ready”. Non ultima, l’attività di job placement che l’Academy svolge per aiutare gli studenti a muovere i primi passi nel mondo del lavoro, grazie a contatti diretti con più di 100 studi di sviluppo. Una rampa di lancio verso la realizzazione di un sogno: entrare a far parte dell’industria dei videogiochi.

La metodologia della DBGA che unisce la formazione al lavoro di uno studio di sviluppo è stata riconosciuta dalla community degli sviluppatori italiani e internazionali ed è avvalorata dai dati occupazionali degli ex studenti, il 78% dei quali lavora presso realtà di primissimo piano sia in Italia che all’estero, solo per citarne alcune 505 Games, Crytek, Codemasters, Milestone, Ubisoft Reflections, Gameloft, DR Studios, 3D Clouds, Xplored, Forge Reply, Miniclip. Un grande successo per l’Academy che, anno dopo anno, attraverso l’evoluzione e l’arricchimento della propria offerta formativa è in grado di formare nuovi talenti, contribuendo di fatto alla crescita della Game Industry.

Chi desidera saperne di più sull’offerta della DBGA, potrà guardare l’Open Day On Demand. Basta compilare il seguente form di registrazione e assistere subito all’incontro di orientamento per avere maggiori informazioni sui corsi, sul metodo e sull’approccio formativo dell’Academy.