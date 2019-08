Digital Bros Game Academy: concluso il quarto anno accademico

Digital Bros Game Academy ha concluso il quarto anno accademico: ecco i dettagli sul Graduation Day degli studenti dell'accademia.

Si è svolto nella giornata di ieri, 5 agosto, il Graduation Day del 4° anno accademico di Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros. Il Graduation Day è la conclusione del percorso formativo di specializzazione per tutti gli studenti che sono iscritti ai corsi di Game Programming, Game Design e Game Art. Il corso della durata di un anno è incentrato sul lavoro in team e si focalizza sullo sviluppo di molteplici progetti sempre più complessi e strutturati, così da simulare il reale lavoro in uno studio di sviluppo e le sue scadenze. Così facendo, Digital Bros Game Academy crea i professionisti dell’industria videoludica del futuro.

La consegna dei diplomi rappresenta uno dei momenti più emozionanti per gli studenti dell’Academy. Nell’avveniristica location del Cinema Anteo CityLife, presso la Sala Maestoso, alla presenza dei loro parenti e amici e dei partner di DBGA, il Direttore Generale & Co Founder dell’Academy Geoffrey Davis, insieme ai Core Trainer Simone Magni, Andrea Basilio, Massimo Ribattezzato e Alberto Barbati, ha dato il via alla cerimonia.

Con il Graduation Day a.a.2018/2019 la Digital Bros Game Academy ha celebrato il talento di 87 studenti che quest’anno hanno affrontato un percorso davvero intenso dimostrando di avere le competenze e la professionalità per entrare nell’industria dei videogiochi, un settore in costante crescita e che offre tante opportunità.

La cerimonia è stata scandita dagli speech del Direttore Generale Geoffrey Davis e da quelli dei Core Trainer, che hanno ricordato l’intero percorso vissuto con i propri studenti, le sfide affrontate insieme, la crescita professionale e personale di ognuno e le tante soddisfazioni ottenute. Il tutto intervallato da video con le testimonianze dei ragazzi sull’entusiasmante esperienza in DBGA.

Il percorso formativo della Digital Bros Game Academy è una full immersion di due anni in uno, che deve essere affrontata con la giusta determinazione e la partecipazione attiva, ponendosi un obiettivo e lavorando sodo per raggiungerlo. Alla fine dell’anno, la Digital Bros Game Academy attraverso l’attività di Job Placement, grazie al proprio network di contatti con numerosi Partner nazionali e internazionali, favorisce l’inserimento degli studenti più meritevoli nel mondo del lavoro.

Attualmente l’82% degli studenti ha trovato lavoro nell’industria dei videogiochi o in aziende che si occupano di intrattenimento digitale. Alcuni dei ragazzi che hanno appena concluso l’anno accademico hanno già ricevuto delle offerte di collaborazione, di tirocinio e stage, da parte di Milestone, studi di sviluppo indipendenti e start up.

L’anno accademico 2018/2019 è stato ricco di novità a livello didattico. L’inserimento nel programma di ulteriori moduli verticali sullo sviluppo di videogiochi, solo per citarne alcuni, Business Intelligence, UX/UI Design, Project Management e Intelligenza Artificiale, il coinvolgimento nella fase progettuale di software house come Broken Arms Games, Lunar Great Wall Studios, Bad Seed e di aziende partner come Acer e Samsung Italia, hanno portato a un conseguente aumento del livello di preparazione da parte degli studenti e a un ulteriore affinamento del percorso formativo della DBGA.

Chiuso con successo il 4° ciclo accademico, la Digital Bros Game Academy è pronta per inaugurare il 10 settembre l’a.a. 2019/2020. Sempre in costante evoluzione per essere al passo con le esigenze dell’industria, l’Academy ha ampliato la sua offerta formativa, istituendo un nuovo corso, Concept Art per videogiochi, che va ad aggiungersi a Game Design, Game Art 3D e Game Programming. Questa importante novità consente alla DBGA di avvicinarsi sempre di più all’organizzazione di una software house e di offrire agli studenti, durante l’attività progettuale, un’esperienza che replica il flusso di lavoro di un vero studio sviluppo.