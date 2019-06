Digital Bros Game Academy: ecco i vincitori della Game Jam in collaborazione con Samsung

La Digital Bros Game Academy ha tenuto una Game Jam in collaborazione con Samsung: scopriamo ora chi sono i vincitori di questo importante evento.

Dopo una maratona di 48 ore di sviluppo, venerdì 31 maggio si è svolta presso la Smart Arena di Samsung, la cerimonia di premiazione dei giochi migliori sviluppati dagli studenti di DBGA. A fare gli onori di casa c’era Martino Mombrini, Direttore Marketing divisione IT di Samsung. La premiazione è stata il momento conclusivo della Game Jam di Digital Bros Game Academy, l’accademia per diventare sviluppatori di videogiochi del Gruppo Digital Bros, svoltasi il 28 e 29 maggio e che quest’anno è stata organizzata in collaborazione con Samsung Electronics Italia, importante player leader nella tecnologia.

I lavori della Jam si sono aperti il 28 maggio mattina con l’assegnazione del tema da parte di Samsung agli studenti di Digital Bros Game Academy divisi in 10 team, ognuno composto da Game Designer, Game Programmer e Game Artist e con la comunicazione dei constraint da rispettare durante la fase di sviluppo. Il tema della Game Jam è stato “Power”, un tema di ampio respiro che ha dato ai team la possibilità di esprimersi al meglio e di dar sfogo a tutta la loro creatività per realizzare in soli due giorni dei giochi perfettamente funzionanti, rifiniti e coinvolgenti per mobile. A tal proposito Samsung ha fornito ad ogni team un Galaxy S10, top di gamma della casa coreana, per aiutarli nello sviluppo.

Giovedì 30 maggio, al termine della Jam, sono state consegnate le build dei giochi e la giuria, composta dal Direttore Generale dell’Academy Geoffrey Davis, da Francesco Vitali di Samsung, dai Core Trainer di Digital Bros Game Academy, da Chiara Pasquini, Simona Bassano e Ivan Del Duca di 505 Games, da Alessio Castiglia e Giambattista Porini di Digital Bros e da Elisa Farinetti di Broken Arms Games, si è riunita per testare i giochi ed esprimere un giudizio basandosi su criteri di valutazione ben precisi che tenevano conto della qualità tecnica, artistica, design e aderenza al tema.

Sei i giochi premiati con i seguenti riconoscimenti: Best Brief Adaptation, Most Fun, Best Mood, Most Innovative, Most Humorous e Best Project. La Game Jam in collaborazione con Samsung è stata per gli studenti di DBGA un’ulteriore prova delle competenze acquisite in 9 mesi di studio intensivo, in cui hanno affrontato progetti sempre più complessi e articolati per essere pronti per il mondo del lavoro. Vi ricordiamo che il 16 giugno dalle ore 14.30 alle 17.00 presso la sede di Digital Bros Game Academy in via Giovanni Labus, 15/3 si terrà l’ultimo Open Day dell’anno. Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link.