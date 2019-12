Digital Foundry: PlayStation 5 e Xbox Series X a confronto

Mancano ormai sempre meno mesi all’uscita delle attesissime console di nuova generazione, rispettivamente PlayStation 5 e Xbox Series X, previste entrambe entro la fine del 2020. Nel corso di questi mesi numerose sono state le indiscrezioni a tal proposito, in particolare sulla lineup delle rispettive piattaforme e sulle specifiche tecniche di entrambe. In particolare, nella giornata di oggi, il celebre portale Digital Foundry avrebbe messo a confronto le potenze delle rispettive console di nuova generazione,

Secondo un video realizzato dal portale, infatti, PlayStation 5 raggiungerebbe 9.2 teraFLOPS di potenza, contro i 12 teraFLOPS della diretta concorrente Xbox Series X, decretando di conseguenza la maggior potenza di quest’ultima.

Chiaramente queste rimangono supposizioni, perciò bisognerà attendere dettagli più precisi delle rispettive console, che saranno divulgati nel corso dei prossimi mesi. Al momento infatti sappiamo ancora pochi dettagli sulla data d’uscita di PlayStation 5 e Xbox Series X, pertanto non ci resta a questo punto che attendere il prossimo anno, per avere più informazioni a riguardo, soprattutto in occasione dell’Electronic Entertainment Expo 2020 di Los Angeles, oltre ad altri eventi simili.

E voi, avete già in mente quale console acquistare tra le due al lancio? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!