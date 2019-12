Dino Crisis: Capcom rinnova ufficialmente il marchio della serie

Quest’ultima decade è stata sicuramente molto particolare per Capcom. Durante i passati anni infatti il colosso giapponese ha rischiato svariate volte di affossarsi, dando vita ad opere di dubbia qualità. Tuttavia l’attuale generazione è stata una mana da cielo per la compagnia nipponica che è riuscita a trovare la strada verso la redenzione. Opere come Resident Evil 7 e Monster Hunter World sono riuscite a dimostrare ai fan che Capcom è ancora capace a sviluppare prodotti di qualità. Proprio per questo motivo, probabilmente in futuro saremo testimoni di altri “revival” (tra cui possibilmente anche quello di Dino Crisis).

Già dal primo reveal di quel fantastico Resident Evil 2 i fan hanno sperato di rivedere anche un’altra opera dedicata al genere (e portata in vita da Capcom durante l’era PS1). Dino Crisis è sicuramente uno dei progetti più apprezzati dalla fan base di Capcom (e anche uno dei più rimpianti). Quindi il desiderio di molti estimatori (di veder tornare la serie) è molto capibile. Tuttavia questi “sogni” presto potrebbero diventare realtà concreta.

Stando a dei rapporti ufficiali sembra che Capcom ha deciso di rinnovare svariati marchi passati come Darkstalkers, Mega Man, Power Stone, Cyberbots ed infine anche Dino Crisis. Ovviamente questi rinnovi non confermano in alcun modo l’intenzione della compagnia di “dar vita” a nuovi capitoli dedicati alle serie sopra elencate. Tuttavia, vista la sempre più intensa richiesta di un nuovo capitolo di Dino Crisis, le possibilità future di metterci le mani su un nuovo capitolo non risultano più così impossibili.

Ovviamente ci tocca aspettare per vedere come effettivamente andrà ad evolversi questa situazione. E voi, sareste contenti di poter giocare ad un nuovo Dino Crisis? Fateci sapere cosa ne pensate di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!