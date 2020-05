Dino Crisis: un nuovo trailer dal remake creato dai fan

Il Team Arklay ha appena rilasciato un nuovo filmato per il Fan Remake di Dino Crisis – il celebre gioco di Capcom – mostrandoci un gameplay non particolarmente lungo o elaborato, ma in cui possiamo ammirare una nuova ambientazione e la nostra eroina, Regina, alle prese con un Velociraptor. Sappiamo che gli sviluppatori di questo team stanno lavorando a questo remake da zero ed essendo un gioco creato dai fan sta facendo molto parlare di sé.

Per questo motivo, il consiglio è sempre quello di non esagerare con le aspettative, visto che si tratta di un progetto creato da un piccolo studio indipendente. Il trailer del gioco, per ovvi motivi, risulta davvero approssimativo e non privo di difetti, sebbene ci saranno dei miglioramenti futuri. Il Team Arklay non ha ancora rivelato se intende pubblicare una demo di questo Dino Crisis Remake. Lo scorso dicembre, dicevano di essere al 40% dell’opera. Chissà cosa ne uscirà da questo lavoro. La buona notizia è che Capcom non ha ancora protestato per la loro iniziativa, né ha provveduto a bloccare il loro operato.

Con il video allegato qui sopra, potrete ammirare anche voi alcune scene del remake di Dino Crisis, che è stato realizzato con l’Unreal Engine 4, in fase di sviluppo da luglio 2019. È fantastico assistere allo sforzo e alla dedizione di questa squadra per un nuovo gioco di Dino Crisis. Tuttavia, non dobbiamo nemmeno aspettarci di giocare presto a questo fan game, anche se questa iniziativa ha riacceso lo spirito di molti videogiocatori di vecchia data.

Purtroppo non possiamo sperare in altro , visto che Capcom non ha ancora dichiarato di voler realizzare dei remake di questo celebre gioco, nonostante le continue richieste da parte dei fan di Dino Crisis. Fino a quando non verrà pubblicato questo remake, i giocatori PC potranno almeno riprodurre il gioco originale con Dino Crisis Classic REbirth – una patch non ufficiale che fa funzionare il gioco originale sui PC moderni. Chissà se Capcom ascolterà mai le richieste di centinaia di videogiocatori che non si sono mai dimenticati delle eroiche gesta di Regina, dei suoi compagni di avventura e dei numerosi misteri che hanno coinvolto le loro vite.