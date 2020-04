Dino Crisis: la mod Classic REbirth HD è disponibile, ecco il link

Viviamo ormai in un periodo di remake e remastered di ogni tipo. Alcune di queste hanno fatto tornare bambini milioni di giocatori in tutto il mondo, prendiamo ad esempio il favoloso remake del secondo capitolo di Resident Evil. Inutile nasconderlo, milioni di appassionati stanno aspettando qualche notizia su un possibile progetto riguardante l’immortale Dino Crisis. Se siete nati tra gli anni 80 e 90 allora sicuramente avrete giocato o almeno sentito parlare di questo incredibile titolo made by Capcom.

Nato come un vero e proprio “esperimento“e concepito dalla mente di Shinji Mikami, Dino Crisis nasce come un Survival Horror che al posto di avere Zombie che invadono cittadine americane o mostri mutati da un virus, dovremo vedercela con terribili dinosauri. La trama del primo capitolo gira attorno alla protagonista Regina inviata su un’isola assieme ad un altro agente di nome Rick con l’obiettivo di portare in salvo un altro componente del team e di arrestare il dottor Edward Kirk, scienziato pazzo che conduce esperimenti utilizzando una particolare “energia” capace di piegare lo spaziotempo. Ed è proprio quello che succede, sull’isola infatti, causa appunto di questo effetto, saranno presenti lucertoloni provenienti dal passato e che metteranno a dura prova la nostra protagonista. Inutile dire che ai tempi avere un survival horror “alla Resident Evil” con dinosauri, fece impazzire letteralmente il pubblico risultando a tutti gli effetti uno dei giochi più amati della prima PlayStation.

Dino Crisis Classic REbirth mod

In attesa di un possibile Remake, quindi, è possibile da oggi scaricare una mod denominata Classic REbirth HD che apporta numerose migliorie alla versione PC tra cui il supporto per i 60 fps e l’alta risoluzione, filmati ed audio di alta qualità e molto altro ancora. Se siete interessati e volete rigiocare questa fantastica perla videoludica in tutto il suo splendore, allora a questo indirizzo potete scaricarla in modo totalmente gratuito.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato al primo ed indimenticabile Dino Crisis? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le possibili novità riguardanti il titolo targato Capcom.