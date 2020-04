Dino Crisis Remake appare su Instant Gaming, annuncio in arrivo?

Dopo il grande successo ottenuto da Resident Evil 2 Remake, Capcom ha deciso di battere il ferro finchè caldo, continuando a seguire la strada dei remake. Abbiamo già assistito al ritorno in salsa moderna anche del terzo capitolo della saga sugli zombi con protagonisti Jill Valentine e il Nemesis, ma mentre gli appassionati attendono ancora il ritorno di un’altro famoso brand di Capcom, su Instant Gaming spunta una pagina dedicata a Dino Crisis Remake.

Andando a visitare la pagina del remake su Instant Gaming possiamo notare ben poche informazioni. tra i pochi dettagli si può intyravedere l’anno in cui dovrebbe vedere la luce questa nuova riedizione. Stando al placeholder, Dino Crisis Remake uscirà entro il 2020 e se ciò dovesse rivelarsi veritiero possiamo aspettarci l’annuncio nel corso del breve periodo, magari proprio durante i prossimi mesi.

Un’altra informazione apparsa sulla pagina di Instant Gaming suggerisce che Dino Crisis Remake uscirà su Steam, esattamente come tutte le ultime produzioni Capcom. Infine è possibile notare come manchino tutta una serie di dettagli come: il prezzo, le immagini e la descrizione del prodotto. Anche la stessa immagine della copertina di gioco sembra essere un semplice placeholder al momento.

Fino ad oggi, Capcom non ha annunciato ancora nulla di ufficiale riguardo a un remake del primo Dino Crisis, quindi, vi consigliamo di prendere con le dovute attenzioni i pochi dettagli forniti dalla pagina di Instant Gaming del titolo. C’è da dire però, che giusto qualche mese fa la stessa Capcom aveva rinnovato il marchio del survival horror coi dinosauri, che stia per giungere il momentio del ritorno di Regina e del team S.O.R.T.?