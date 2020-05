DIRT 5: 120 fps confermati su Xbox Series X, ecco come li attiveremo

Durante la giornata di ieri abbiamo assistito all’Inside Xbox, evento multimediale di Microsoft che ci ha presentato alcuni titoli in uscita nel prossimo futuro. Sebbene ci saremmo aspettati trailer più incentrati sul gameplay vero e proprio, abbiamo comunque assistito ad alcuni annunci graditi dal pubblico. Uno fra questi è sicuramente DIRT 5, il nuovo gioco di corse sviluppato da Codemasters per gli amanti dei racing game.

Dopo il trailer dalla durata di poco più di un minuto di ieri, stanno lentamente emergendo ulteriori dettagli sul titolo sviluppato dalla compagnia britannica. Secondo quanto dichiarato da Matt Brown su Windows Central, DIRT 5 sarà giocabile di default ad una risoluzione 4K / 60 fotogrammi al secondo su Xbox Series X.

Inoltre, è stata citata anche una particolare opzione presente all’interno del gioco che consentirà ai giocatori di DIRT 5 di ridurre sensibilmente la risoluzione in cambio di un frame rate più alto, con più precisione si è parlato di 120 fps (sempre su Xbox Series X). Questa opzione sarà utile per chi, avendo a disposizione un pannello con un alto refresh rate, avrà intenzione di sacrificare leggermente la risoluzione in cambio di ottenere una fluidità maggiore, riducendo sensibilmente anche l’input lag.

Per il momento non siamo a conoscenza se questa opzione sarà disponibile solo per Xbox Series X o anche su PS5, e inoltre non è stato chiarito quale sarà la risoluzione di gioco una volta attivata questa impostazione. Non ci resta dunque che attendere per ricevere nuove informazioni sul tanto atteso gioco di corse targato Codemasters. In chiusura, vi ricordiamo che non esiste ancora una data precisa di uscita, per il momento sappiamo che DIRT 5 sarà lanciato durante il mese di ottobre.

E voi cosa ne pensate di questa notizia? Diteci la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.