Dirt 5: 60 FPS vs 120 FPS, le differenze nel video Digital Foundry

Mentre ci avviciniamo sempre di più, giorno dopo giorno, al lancio di Xbox Series X|S siamo ormai entrati in quella fase di attesa delle console di prossima generazione in cui i team di sviluppo ci danno alcune novità sui prossimi titoli in uscita. Tra i primi giochi ad essere stati annunciati per le console next gen, troviamo Dirt 5; il nuovo capitolo della saga sulle corse su sterrato di Codemasters.

Il team britannico ha da poco dato il permesso a varie testate di mettere le mani sul titolo, e in questa occasione la redazione di Digital Foundry ha ben pensato di rilasciare un video sulle differenti modalità grafiche proposte da Dirt 5. Come viene ben raccontato nel quarto d’ora di filmato, Il gioco di corse presenterà varie modalità visive sulla console ammiraglia Microsoft, inclusa una modalità framerate che sacrifica la risoluzione per far girare il gioco a 60 FPS e una modalità che permetterà di giocare con una risoluzione fino a 4K.

Ciò che emerge di molto interessante però, è la terza modalità visiva proposta da Codemasters. Infatti come viene sottolineato anche dai ragazzi di Digital Foundry, la terza modalità permette a Dirt 5 di raggiungere i 120 FPS andando però a sacrificare sia la risoluzione che una parte del framerate per riuscire a raggiungere l’alto numero di FPS, il quale è supportato solo dai televisori più recenti con porte HDMI 2.1.

Vi ricordiamo che Dirt 5 sarà uno dei giochi che andranno ad accompagnare il lancio globale di Xbox Series X|S il prossimo 10 novembre, e sarà disponibile anche su PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Cosa ne pensate dell’ultimo video d’analisi di Digital Foundry dedicato al nuovo gioco rallysico di Codemasters? Sarà proprio il nuovo Dirt uno dei giochi con cui accompagnerete il lancio delle nuove console Microsoft?