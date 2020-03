DiRT Rally 2.0: la GOTY Edition è disponibile da oggi

Per tutti gli amanti dei giochi di corsa su sterrato, DiRT Rally 2.0 è pronto a tornare con l’edizione Game Of The Year. Per chi non lo sapesse DiRT Rally 2.0 è il secondo capitolo sviluppato da Codemasters e dedicato a chi ama con tutto se stesso la disciplina del rally. Rispetto al predecessore uscito nel 2015, il titolo gode di un comparto tecnico di ottimo livello e rappresenta il giusto compromesso tra simulazione e arcade.

La Game Of The Year Edition è disponibile a partire da oggi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Nel comunicato rilasciato da Codemaster viene menzionato che tutti i giocatori che hanno acquistato DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition o qualsiasi Season Pack completo, otterranno gratuitamente Colin McRae, gioco che prende il nome del famoso pilota scozzese divenuto campione del mondo di rally nel 1995 all’età di 27 anni.

Inoltre, segnaliamo che chi possiede unicamente la Standard Edition del gioco potrà acquistare separatamente il pack “Flat Out”. Quest’ultimo, fa parte dello stesso DiRT Rally 2.0 e introduce nuove location con ben 12 nuovi percorsi, oltre ad aggiungere nuovi bolidi come la storica SUBARU Impreza S4 Rally e la SUBARU Legacy RS.

Il “Flat Out pack” includerà anche degli scenari rappresentativi di alcune fasi della carriera di Colin McRae, partendo dagli anni 80 fino agli inizi degli anni 2000. Recentemente Ross Gowing, game director del gioco, ha affermato: “DiRT Rally 2.0 Game of the Year offre il meglio del rally e del rallycross in un pacchetto completo” e successivamente riferendosi al “Flat Out pack” di Colin McRae: “È il nostro omaggio al miglior pilota della sua generazione e sappiamo che è molto apprezzato dai nostri giocatori.”

In chiusura, vi ricordiamo che DiRT Rally 2.0 è disponibile dal 26 febbraio 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Cosa ne pensate dell’uscita della GOTY Edition del famoso titolo di Codemasters? Fatecelo sapere come sempre qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.