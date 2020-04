Disco Elysium: ufficiale, annunciato per Nintendo Switch

Uno dei giochi più chiacchierati dello scorso anno è stato sicuramente Disco Elysium. Sviluppato e pubblico dallo studio indipendente estone ZA/UM, il titolo GDR investigativo si distingue dagli altri prodotti riuscendo a trattare temi estremamente forti ed attuali come la depressione e le dipendenze come mai nessun gioco fino ad ora. Durante gli scorsi Game Awards è riuscito ad aggiudicarsi diversi premi importanti come “miglior narrativa“, “miglior gioco indipendente” e “miglior RPG“. Gli sviluppatori hanno più volte dichiarato di essersi ispirati a Planescape ed ai vari giochi da tavolo di ruolo. Tra i punti di forza ci sono sicuramente i dialoghi che si rivelano sempre profondi e di gran impatto, lo script addirittura contiene più di un milione di parole, insomma un must have per tutti gli appassionati del genere oppure semplicemente per chi vuole avvicinarsi.

È notizia di oggi che Disco Elysium è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch, a svelarlo sono stati gli sviluppatori stessi durante un podcast della BBC dedicato al gaming. Il direttore Aleksander Rostov ha risposto ad una domanda del presentatore in questo modo: “Questa intervista mi sta interrompendo dalla stesura della documentazione relativa alla progettazione dell’interfaccia utente e dei vari sistemi di input per il port su Nintendo Switch”. Una risposta che sicuramente farà felici tutti i possessori della console Nintendo che potranno provare questa magnifica perla videoludica.

A confermare la dichiarazione è stata la narrative lead Helen Hindpere, che ha affermato che “succederà molto presto“. Al momento una data di uscita o una finestra di lancio non è stata diffusa, pertanto rimaniamo in attesa di maggiori informazioni dagli sviluppatori, ma tenendo conto delle parole di Hindpere con molta probabilità verrà rilasciato durante il corso di quest’anno.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete giocato a Disco Elysium? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo ed il suo rilascio per Nintendo Switch.